مقرر مساعد «المحليات» بالحوار الوطني: قمة المناخ نقلة كبيرة في وضع مصر العالمي

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن مؤتمر المناخ نقلة كبيرة في وضع مصر الريادي العالمي بين الدول، لأن انعقاد مؤتمر بحجم مؤتمر المناخ على أرضها يؤكد استقرار الوضع السياسي والأمني لمصر، بالإضافة إلى حضور العديد من رؤساء الدول والوزراء والخبراء المختصين ومشاركتهم في هذا المؤتمرعلى أرض مصر.

الالتزام بمخرجات مؤتمر المناخ

وأضاف «عصام» خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن على جميع المشاركين في هذا المؤتمر على أرض مصر من الأعضاء أو غير الأعضاء أن يلتزم بالمخرجات النهائية للقمة لإنقاذ العالم من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم كله، بالإضافة إلى مساهمة الجميع في استخدام السبل الحديثة الصديقة للبيئة حتى نساهم في إنقاذ العالم.

وأوضح مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوارالوطني أن الحوار الوطني سوف يتابع مخرجات المؤتمر والاستفادة من كل ما يخص البيئة وذلك لأن الحوار معني بكل القضايا الاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر على الجميع، وملف قضايا المناخ هو واحد من أهم الملفات التي يهتم بها الحوار.

الدول الصناعية الكبيرة

ولفت إلى أن الدول الصناعية الكبيرة هي أكثر الدول المعنية بهذا المناخ وذلك بسبب حدوث أغلب التغيرات بسبب الصناعات الكبيرة التي أثرت بشكل سلبي على العالم كله؛ لذلك عليها أن تشارك بنسبة أكبر للمساهمة في الحفاظ على العالم والبيئة.