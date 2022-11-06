«التنسيقية» تناقش تحديات صناعة السياحة في ثالث جولات «الحوار الوطني» بأسوان

عقد النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية موسعة مع قيادات وممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وجمعيتي المستثمرين ورجال الأعمال، وممثلين عن الصناعات التعدينية والمحاجر، ومشروعات الطاقة الشمسية، في مقر الغرفة في مدينة أسوان.

الجلسات التمهيدية للحوار الوطني

تعد الجلسة النقاشية، هي ثالث الجلسات التمهيدية لـ الحوار الوطني بمحافظة أسوان، في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بفلسفة هذا الحوار وأهميته من حيث المحتوى والتوقيت.

قدم «جلال»، تعريفًا مفصلًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للحضور، الذين قدموا الشكر للتنسيقية على تواجدها معهم في أقصى جنوب الوادي، للاستماع إليهم، وهو ما ثمنوه واعتبروه تماشيًا مع فكرة الجمهورية الجديدة.

تحديات تواجه ملف السياحة

وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف السياحة من الملفات التي تمس الأمن القومي المصري، وإن السياحة في جنوب مصر مهمة للغاية نظرًا لتنوع الأنماط السياحية المتاحة هناك، وكذلك كون هذه المنطقة هي بوابة مصر الجنوبية نحو القارة السمراء كلها.

وأضاف نائب التنسيقية، أن الثراء الثقافي التي تتمتع به أسوان لا مثيل له في العالم، وأن المدينة تستحق أن تتمركز بشكل أقوى على خريطة السياحة العالمية، وأن تتحول إلى نقطة التقاء لكل الرحلات القادمة من كل أنحاء القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، تعرف النائب رامي جلال، على أبرز تحديات صناعة السياحة في أسوان، وكذلك المشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، واستمع إلى آراء وتصورات الحضور عن حل تلك الملفات.

يُذكر أن جولة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة أسوان كانت قد بدأت بزيارة لأهالي منطقة النوبة، بقرية غرب سهيل، ثم لقاء قيادات ممثلي قبيلتي العبابدة والبشارية بمقر جمعيتهم.