محافظ الإسكندرية: تحويل أماكن تجمعات القمامة بالأحياء إلى مساحات خضراء

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالاستمرار في زراعة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، وكذلك زراعة المساحات الخضراء والأشجار بالأماكن والبؤر الساخنة التي تعد تجمعا لإلقاء القمامة بها، ما يجعل لها رونقا ومظهرا جماليا.

يأتي ذلك تزامناً مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP27 والذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببدء العمل في المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء

وعقب توجيهات محافظ الإسكندرية، نسق حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي مع شركة نهضة مصر، برفع أعمال 3 تجمعات قمامة أرضية، شملت شارع أبو وردة، شارع فرنسا، شارع جودة، حيث تم زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء وإعادة المظهر الجمالي بتلك الأماكن.

وشهد حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة، أعمال تحويل تجمع للقمامة بشارع 30 الجديد وخلف مدرسة عبد السلام عبد الغفار بمنطقة المندرة إلى حديقة ومساحات خضراء وزراعة الأشجار.

مسطحات خضراء في الإسكندرية

ونفذ حي العجمي برئاسة السيد موسى، أعمال تحويل تجمع مخلفات أرضية لحديقة بجوار مقابر البيطاش وأمام مبنى اللوجيستى بالدخيلة، حيث تم زراعة مسطحات خضراء وأشجار.

كما قام حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، بتحويل مركز تجمع أرضي بشارع المستجد وزراعة النخيل لإعادة المظهر الجمالي والحضاري.