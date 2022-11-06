معاني أبرز المصطلحات المستخدمة في قمة المناخ.. «COP27» و«1.5 درجة»

يجتمع قادة العالم في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «Cop27»، ومن المتوقع أن تشهد المحادثات استخدام الكثير من المصطلحات الفنية المتعلقة بالمناخ والطقس والتغيرات التي تطرأ عليه وتؤثر سلبا على جميع الدول والقارات. وترصد «الوطن» في السطور التالية عددا من المصطلحات المستخدمة في القمة ومعانيها.

COP27

المؤشر الأول «COP» هو اختصار لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ومن خلاله تُعقد اجتماعات، وغالبا ما تكون سنوية، لقادة العالم والعلماء والمفاوضين بشأن المناخ، بينما يشير «27» إلى رقم الاجتماع.

1.5 درجة

يتمثل الهدف الرئيسي لمؤتمرات الأطراف الأخيرة في مكافحة تغير المناخ بشكل عام، في «الحفاظ على 1.5 على قيد الحياة»، وهو ما يشير إلى هدف الحفاظ على الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

ويشار إلى أن هذا الهدف قاومته بعض الدول المنتجة للوقود الأحفوري، فيما حذر العلماء من آثار أسوأ بكثير إذا تم تجاوز هذه النسبة.

اتفاقية باريس

وافقت الدول التي وقعت على اتفاقية باريس في عام 2015 على الحد من الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ، ولكن يفضل أن تكون 1.5 درجة، ومع ذلك، لفت تقرير للأمم المتحدة صدر في أكتوبر الماضي إلى أن التعهدات والخطط الحالية لخفض الانبعاثات لن تجعل العالم قريبا من البقاء تحت هذا الحد.

وستعمل التعهدات العالمية الأخيرة، بما في ذلك التي أُقرت العام الماضي منذ مؤتمر «COP26»، على تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري في عام 2030 بنحو 5٪ -، ولكن التخفيض بنسبة 45٪ هو ما يلزم لإبقاء الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة، وفق شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

طاقة متجددة

أظهر العلماء أن العالم بحاجة إلى الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري والاتجاه نحو الطاقة المتجددة للحفاظ على درجات الحرارة العالمية من الارتفاع، وتأتي الطاقة المتجددة من مصادر لا يمكن أن تنفد، ويُستخدم المصطلح عادة لوصف مصادر الطاقة التي ليس لها انبعاثات أو انبعاثات منخفضة للغاية لارتفاع حرارة الكوكب.

وعلى الرغم من أنها تم إنشاؤها في عمليات طبيعية ، إلا أن الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز والنفط محدود من حيث أنها تستغرق ملايين السنين لتتشكل في أعماق الأرض، وتشمل الأمثلة الشائعة للطاقة المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.

مستويات ما قبل الصناعة

يشير هذا المصطلح عادةً إلى متوسط ​​تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قبل الثورة الصناعية، والتي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر، ويتحدث العلماء أيضًا عن مستويات ما قبل العصر الصناعي لمتوسط ​​درجات الحرارة، باستخدام الفترة 1850-1900 لتحديد مدى سخونة أو برودة الأرض قبل أن يبدأ البشر في إطلاق الغازات الدفيئة بكميات كبيرة.

صافي الانبعاثات الصفرية

يمكن تحقيق صافي انبعاثات صفرية عن طريق إزالة أكبر قدر من الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي مثل ما ينبعث، وبالتالي فإن صافي الكمية المضافة هو «صفر».