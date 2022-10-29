رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء: الدولة مهتمة بالتحول نحو الطاقة النظيفة

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن وزارة الكهرباء، تولي الطاقة المتجددة اهتماما غير عادي لأسباب عدة، أهمها توجه مصر مع كل دول العالم نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية أو الحرارية.

أبو وردة: نعتمد بشكل أكبر على الطاقات الجديدة والمتجددة

أضاف «أبو وردة»، في تقرير خارجي من داخل أول محطة شحن سيارات كهربائية بمدينة شرم الشيخ لبرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة المصرية بكل قياداتها، دائما تؤكد ضرورة تقليل الانبعاثات الحرارية، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقات الجديدة والمتجددة.

أبو وردة: إعلان شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة

استطرد: «شرم الشيخ أعلنت أنها مدينة صديقة للبيئة، ومحطات الطاقة الشمسية، ومثل تلك النماذج سيعمم على مستوى مراكز الخدمة المختلفة، والمرتبط بشكل كلي بمثل تلك النماذج، كشحن السيارات الكهربائية، بحيث أن السيارات الكهربائية والأتوبيسات صديقة البيئة ستحد من الإنبعاثات الكربونية المضره بالبيئة».

وأوضح أن المحول الخاص لشحن بطاريات العربيات والأتوبيسات التابع للوزارة، يستطيع شحن 4 بطاريات في وقت واحد، إذ تسير العربية بالشحنة الواحدة لمسافة 300 كيلو متر على الأقل، «إحنا في هذا الإطار، بندعم جميع ملاك ومستثمري الفنادق، بنشجعه أنه يعتمد على الطاقة الشمسية، وبندعمهم بالخبرات الفنية والاستشارات والزيارات الميدانية».

وتابع: «نقدم لهم كل التيسيرات والتسهيلات عبر مهندسينا وكوادرنا الفنية ذات المستوى العالي، التي تدعم أي استشارة فنيه في هذا الإطار».