تحركت به أول طائرة لشرم الشيخ.. ما هو الوقود الحيوي وكيف يتم تصنيعه؟

انطلقت رحلة لمصر للطيران، رقم ms800 من طائرة «الأحلام» البوينج 787، إلى مطار شرم الشيخ، باستخدام نسبة وقود حيوي نحو 34%، انطلاقًا من توجه الدولة للتحول للأخضر وانعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.. فما هو الوقود الحيوي وكيف يتم إنتاجه؟

ما هو الوقود الحيوي

الموقع الرسمي لوزارة البيئة المصرية، عرف الوقود الحيوي، على أنه وقود نظيف وطبيعي ويمكن الحصول عليه من الزيوت النباتية القابلة للتجديد، كما وضح أن الخصائص الحيوية للوقود الحيوي تسمح باستخدامه في المحركات بالإضافة إلى أهميته في تقليل تأثير الوقود على البيئة بشكل ملحوظ، ويتم إنتاجه من مخلفات الزيوت والدهون مثل الزيوت المتبقة من قلي الأطعمة والمستخلصة من دهون الحيوانات.

عملية إنتاج الوقود الحيوي، تتم وفق مجموعة من المراحل حددتها الدكتورة جزين إبراهيم الديوانى الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال العلوم الهندسية بالمركز القومي للبحوث: «يتم تحضيره من زيوت غير غذائية وتسخينه تحت درجة حرارة 500 درجة مئوية وضغط عالٍ 100 جو وتم إضافة عامل حافز محضر محليًا عليه».

كيف يتم إنتاج الوقود الحيوي؟

وأضافت الدكتورة جزين إبراهيم، أن هذه العملية تنتج وقود حيوي بنسبة 50% وبايوديزيل بنسبة 20% و20% من الجازولين، لافته إلى أن المركز القومي للبحوث أنتج مشروعًا بحثيًا حول كيفية إنتاج الوقود الحيوي استغرق 4 سنوات وجاءت نتائجه جيدة.

حدد الدكتور أسامة حمدي، المدرس ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، طريق إنتاج الوقود الحيوي: «الوقود الحيوي مستخلص غاز الميثان الذي ينتج من المخلفات الحيوانية أو من الزيوت النباتية أو من مخلفات الزراعة مثل قش الأرز والخشب والسماد ويتم تحويلها إلى غاز عن طريق الميكروبات الهضمية ودمجها في بيئة معينة ومن ثم ينتج الوقود الحيوي وتم تخزينه وإعادة استخدمه في عمليات الصناعة والطاقة».

نجاح استخدام الوقود الحيوي يتوقف على عوامل أساسية، وضحها الدكتور أسامة حمدي في حديثه لـ«الوطن»، وهي أن المحرك الذي يعمل بالوقود الحيوي يختلف عن الذي يعمل بالوقود الأحفوري: «محتاجين الصناعة نفسها تطور المحركات عشان تكون صالحة لاستخدام الوقود الحيوي والتوسع فيه على المستوى الأفقي الذي يتمثل في الإنتاج والمستوى الرأسي الذي يتمثل في الصناعة».

مزايا استخدام الوقود الحيوي؟

مسألة الاعتماد على الوقود الحيوي في كافة وسائل النقل والمحركات تأخذ وقتًا طويلًا، بحسب المدرس ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو مرهون بقدرة المصانع والشركات على إنتاج المحركات التي يمكنها العمل باستخدام الوقود الحيوي وليس الوقود الأحفوري.

لاستخدام الوقود الحيوي، نتائج إيجابية، أولها أنه خالي من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعد من الغازات المنتجة من حرق الوقود الحفري، وهو يساعد على إبقاء كوكب الأرض دافئًا وهي عملية تسمى ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يسمح ثاني أكسيد الكربون لأشعة وحرارة الشمس بالمرور عبر الغلاف الجوي على سطح الأرض ولا يسمح بانعكاسها إلى الفضاء، وثاني أكسيد الكربون هو أحد أهم غازات الاحتباس الحراري لأن النشاط البشري يؤثر تأثيرًا مباشرًا على تركيزه في الجو.

ونوه الدكتور أسامة حمدي، إلى أن الوقود الحيوي، صديق للبيئة ويحافظ على عدم زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو: «استخدامه حتى لو في وسائل النقل الخفيفة هيساهم بشكل كبير جدًا في الحفاظ على البيئة».