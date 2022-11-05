أستاذ تغيرات مناخية: غازات الاحتباس الحراري تسمح بمرور أشعة الشمس وتمنع ارتدادها

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التغيرات المناخية والبيئة، إن غازات الاحتباس الحراري متواجدة في الكرة الأرضية ولكن بنسبة ضئيلة للغاية، ومع زيادة احتراق الوقود الأحفوري المستخدم في الصناعة ووسائل النقل زادت نسبة غازات الاحتباس الحراري، والمتمثلة في ثاني أكسيد الكربون والميثان وأول أكسيد النيتروجين.

تأثير غازات الاحتباس الحراري على الأرض

وتابع «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن غازات الاحتباس الحراري تسمح بمرور أشعة الشمس بكامل طاقتها إلى الأرض، ولكن عند ارتداد تلك الأشعة إلى الفضاء الخارجي مرة أخرى تقوم غازات الاحتباس بمنعها وحسبها نتيجة تغير الطول الموجي للشعاع.

وأضاف، أن غازات الاحتباس الحراري لا تستطيع أن تنفذ وتظل باقية داخل كوكب الأرض، لأن ثاني أكسيد الكربون يمنع نفاذها نتيجة تغير الطول الموجي للشعاع من القصير إلى الطويل، مشيرًا إلى أن نسبة تلك الغازات زادت إلى الضعف من 280 جزء في المليون إلى أكثر من 400 جزء في المليون، لذلك زادت نسبة الاحتباس الحراري.

العالم بأكمله يستخدم الوقود الأحفوري

وأشار أستاذ التغيرات المناخية والبيئة، إلى أن العالم بأكمله يستخدم الوقود الأحفوري المتمثل في البترول والفحم بمجال الصناعة وغيره، متابعًا أن الوقود الأحفوري يحتوي على الكربون وعند احتراقه ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون، مضيفًا أن 40% من الانبعاثات الكربونية تكون في الولايات المتحدة والصين باعتبارهما أكبر دولتين تتسببان في تلك الظاهرة.