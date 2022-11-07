انتظام صرف السلع التموينية للأسبوع الأول من نوفمبر.. تخطى 50% للمستحقين

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول سير انتظام صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات المستحقين للدعم التمويني، مع انتهاء صرف أول أسبوع من شهر نوفمبر الجاري، بنسبة صرف بلغت 50% حتى الآن.

انتظام صرف السلع التموينية

وأكد تقرير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على انتظام صرف السلع التموينية لما يقرب من 12 ألف بطاقة تموين قامت بصرف الحصص التموينية لها من إجمالي 23 مليون بطاقة تموين مدرجة على منظومة الدعم التمويني، ويستحق عليها 64 مليون مواطن للدعم السلعي شهريا بواقع 50 جنيها حصة الفرد الشهرية من السلع، فيما يستحق 72 مليون مواطن الخبز البلدي يوميا بواقع 5 أرغفة يومية حصة كل فرد مقيد على التموين من الخبز البلدي بواقع 150 رغيفا طوال الشهر.

تكثيف ضخ السلع التموينية

وأفاد تقرير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم مضاعفة ضخ السلع اليومية إلى مخازن الجملة من أجل صرف حصص منافذ البقالين، إذ يتم ضخ يوميا 4 ألاف طن من السكر و3 ألاف طن من الزيت و1000 طن من المكرونة و1000 طن من الأرز، فيما نظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية آلية صرف البطاقة التموينية للحصص المخصصة لها بحيث يحق للبطاقة صرف حصتها كاملة أو صرفها على 4 دفعات، بشرط ألا تزيد حصة البطاقة من زجاجات الزيت عن 4 زجاجات و2 كيس سكر لكل فرد.

وتستكمل منافذ البقالين حاليا صرف سلع الدعم الاستثنائي المخصص من الحكومة لمدة 10 أشهر بدأ صرفها في شهر سبتمبر الماضي، إذ يصرف أصحاب الدعم الاستثنائي السلع حاليا ضمن الدفعة الثالثة المخصصة لهم والبالغ عددهم 10.5 مليون أسرة.