التضامن: كفالة 13 ألف طفل ونعمل على تطوير الدليل الإرشادي للأسر

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الكفالة هي أحد المحاور الرئيسية التي يعمل على تطويرها مشروع الرعاية البديلة، مؤكدة كفالة 13 ألف طفل، ويتم العمل على تطوير الدليل الإرشادي لمنظومة الأسر الكافلة في مصر بالتعاون مع جمعية «وطنية ومؤسسة فيس» بإشراف مباشر من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك في 4 مجالات أساسية تتمثل فيما يلي:

- استمارة التقييم الشامل لـ«الأسر الكافلة»، وتقييم 121 أسرة في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

- تطوير دليل التدريب الإلزامي للأسر المتقدمة للكفالة، وتم تنفيذ التدريب مع 200 ألف أسرة في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

- إعداد دليل موحد للمبادئ التوجيهية للجان المحلية المسؤولة عن اتخاذ القرار بأحقية الأسرة بالكفالة، وتطوير استمارة المتابعة وتم استخدامها لمتابعة 91 أسرة كافلة.

البرنامج التأهيلي لاستقلالية الشباب «الرعاية اللاحقة»

تضمن البرنامج التأهيلي لاستقلالية الشباب تدريب الأطفال والشباب من سن 13 إلى 18 عاما على حقيبة التأهيل للاستقلالية والدمج المجتمعي التي تم إعدادها بمشاركة هيئة إنقاذ الطفولة الدولية في تطويرها وتنفيذها وجمعية تنظيم الأسرة، لتؤكد وزارة التضامن أن البرنامج تم تنفيذه مع 77 من الأطفال والشباب بدور الرعاية المستهدفة من يوليو 2022 حتى نوفمبر الجاري 2022.

إطلاق مبادرة «ميكروسكوب»

وأشارت إلى أنه يتم العمل على إعداد كوادر مجتمعية «رائدات مجتمعيات» لنشر الوعى عن التحديات التي تواجه أطفال وشباب وأسر الرعاية البديلة، حيث جرى تصوير فيلم صامت عن التحديات المجتمعية التي تواجه الفتيات في نظام الرعاية البديلة، وإطلاق مبادرة « ميكروسكوب» لتصوير فيلم للتعبير عن التحديات اليومية المجتمعية التي تواجه الشباب بدور الرعاية.