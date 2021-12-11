تسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب.. «التضامن» تكشف التفاصيل

قالت الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إن الوزارة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسهل إجراءات كفالة لجميع الأطفال كريمي النسب لكفالتهم في أسر طبيعية أو شبه طبيعية لتوفير الحب والرعاية، موضحة أنه تماشيًا مع سياسة الدولة في الشمول المالي، تم عمل الآن بطاقة ائتمانية ذكية للطفل المكفول، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصدى»، مع الإعلامية رانيا هاشم، على قناة «Extra news».

التبني يكون للأسر البديلة والضالين والأيتام

وأضافت «أبو العمايم»، أن الأسر قديمًا كانت تتعامل في المصالح الحكومية والمدارس بعقد كفالة من 5 ورقات، ولكن البطاقة تسهل التعاملات ومنها كارت مالي من بنك ناصر، كما أن استخراج كارت الأسر البديلة يكون من خلال استمارة ويتم تسجيل البيانات عليها وتسديد مبلغ 200 جنيه، وهذا أمر اختياري للأسر، مؤكدة في الوقت ذاته أن بعد تعديلات القانون لا يتم تسليم الطفل قبل بلوغه 90 يومًا لأنه يتم نقله للمراكز الطبية لتلقي التطعيم.

لا يجوز لأسرة أن تتبنى طفلا قبل مرور عام على فقدانه

وأشارت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إلى أن التبني يكون للأسر البديلة والضالين والأيتام والمتخلى عنهم، والأخيرة تعني أن تتخلى الأسرة عن الأطفال بمحضر رسمي ويتم تسليمه لدار رعاية، بينما الضالون، هم الأطفال الذين يتغيبون عن أهاليهم ولا يجوز لأسرة أن تتبنى طفلا قبل مرور عام على فقدانه لأنه من الممكن أن تتعرف عليه عائلته، كما أن الأطفال الذين تخطوا 5 سنوات يجب أن يكون معهم كوادر نفسية لأن الطفل عندما يكون محروما من الأسرة يجب متابعته حتى تكون التربية سليمة.