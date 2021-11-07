«التضامن»: توجيهات رئاسية بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال في أسر شبه طبيعية

دعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأسر البديلة الكافلة، إلى التوجه للإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامتها، لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر «شبه طبيعية»، لتوفر لهم بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية.

بطاقة الأسر البديلة لكفالة الأطفال

وتشمل إجراءات استخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال، بحسب بيان عن وزارة التضامن، ما يلي:

- ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجل عليه بياناتها الأساسية تأمينا لهم ولأطفالهم، والذي يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.

- تسدد الأسرة البديلة الكافلة 200 جنيه على رقم الحساب 21812 التابع لبنك ناصر الاجتماعي، فرع القاهرة، باسم الأسر البديلة الكافلة، أو من خلال الدفع الفوري لذات الحساب.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الإجراءات لإصلاح منظومة الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال دعم منظومة الأسر البديلة الكافلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي.

التوسع في كفالة الأطفال وخفض استضافتهم بمؤسسات الرعاية

ووجّهت القباج، مديريات التضامن الاجتماعي ودور الأيتام، بدعم منظومة الأسر البديلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، وتسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي أنهت الإجراءات الخاصة بالكفالة، باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.

وتسعى الوزارة إلى دمج المنظومة تحت مظلة الشمول المالي، لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة الكافلة، وتحقيق أهداف الدولة المرجوة في إدخال الفئات المستهدفة من قِبل الوزارة على المنظومة المالية، وتسهيل الخدمات المختلفة من القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، عن طريق إصدار بطاقات «ميزة» للأسر البديلة الكافلة، وذلك تنفيذًا لنص المادة 90 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، والتي أناطت بالوزارة إصدار بطاقة للأسر البديلة الكافة يتم التعامل بموجبه مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ولفتت القباج إلى الانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، انطلاقا من حقهم في الأمن والأمان، والسكن الآمن، والرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.

12 ألفا و400 عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة

كما وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بإجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين، في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحيا ونفسيا وتربويا.

وتتولى اللجنة المعنية تطوير الرعاية البديلة بمراجعة ملفات الأسر، لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، ومعاونة أعضاء اللجنة في دعم الأسر البديلة.

يذكر أنّ عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,400 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.