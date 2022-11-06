جهود مستشفيات جامعة الزقازيق لمواجهة التغيرات المناخية: والتكلفة 70 مليون جنيه

يسعى المسؤولون في مستشفيات جامعة الزقازيق لتطبيق الإجراءات اللازمة لجعلها صديقة للبيئة، تماشيا مع توجهات الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تغيرات المناخ، بتكلفة 70 مليون جنيه، وجرى تنفيذ منظومة شاملة للمستشفيات لتصبح قادرة على مواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

يأتي ذلك بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ، الذي تستضيفه حاليا بشرم الشيخ.

جهود مستشفيات جامعة الزقازيق لمواجهة التغيرات المناخية

واستعرض الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق في تصريح خاص لـ «الوطن»، جهود المستشفيات نحو التغيرات المناخية، وكيفية الحفاظ على البيئة باتخاذ إجراءات لجعل المستشفيات صديقة للبيئة من خلال معايير يتم تطبيقها بفاعلية، لافتا إلى اعتماد الخطة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

تسجيل مستشفى الجراحة والمعمل ضمن المنظومة:

وأشار الدكتور وليد ندا إلى أن الهيئة العامة سجلت مستشفى الجراحة الجامعي الجديد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن نجاح المستشفيات في تسجيل معمل مركزي بمستشفى الجراحة العامة الجديد ضمن المنظومة.

أوضح «ندا» أن المستشفيات حققت نجاحا كأول خطوة في التسجيل بتسجيل معمل مركزي بمستشفى الجراحة الجديد، كما تعد خطوة تطوير منظومة التخلص الآمن من النفايات من خلال استحداث أجهزة المفارغ الحديثة للتخلص من النفايات الطبية بطرق آمنة صديقة للبيئة تماشيا مع مواجهة تغيرات المناخ.

التخلص من النفايات بطريقة آمنة

وأضاف الدكتور ندا أنه جرى التعاقد مع المستشفيات المتخصصة بالتعاون مع جهاز البيئة بالمحافظة تحت قيادة الدكتور مجدي الحصري وأعضاء فريق العمل بجهاز البيئة، مشيرا إلى النجاح الكبير في تطبيق كيفية التخلص من النفايات الطبية، بطرق آمنة صديقة للبيئة، طبقا للقوانين واللوائح والمعايير الموضوعة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

زيادة المساحات المنزرعة الخضراء بالمستشفيات

واختتم مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، أنهم يسيرون بمحاذاة الدولة المصرية ودعم قراراتها لمواجهة التغيرات المناخية، وأن مستشفيات جامعة الزقازيق نفذت الإجراءات اللازمة في تطوير البنية التحتية للمستشفيات بتكلفة مالية تتخطى 70 مليون جنيه، خاصة الصرف الصحي، تطوير شبكات مياه الشرب، والكهرباء، وزيادة المساحات المنزرعة الخضراء في المستشفيات تحت إشراف وإدارة البساتين، لرفع الروح المعنوية للمرضى، وكذلك لجعلها صديقة للبيئة وخلق القوة لمواجهة تغيرات المناخ.