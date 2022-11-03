إصابة 5 عاملات بـ«اقتصاد منزلي المنوفية» باختناق لاستنشاقهن مادة كيمائية

أصيبت 5 عاملات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية باختناق؛ إثر استنشاقهن كمية من مادة «التنر»، وسرعان ما تم نقلهن إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم، لعمل الإجراءات الطيبة اللازمة، وفحصهن والاطمئنان على حالتهن الصحية.

إصابة العاملات باختناق إثر استنشاق مادة كيماوية

وقال الدكتور شريف صبري، عميد كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، أن 5 عاملات أصبن إثر استنشاقهن مادة «التنر» المخصص للدهانات، وتم نقلهن إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهن الصحية، مشيرا إلى أن باقي العمال بحالة صحية جيدة ولم يصابوا بشيء.

عميد الكلية: العاملات المصابات خرجن من المستشفى

وأضاف عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابات خرجن من المستشفى الجامعي بعد توقيع الكشف الطبي عليهن، والاطمئنان على حالتهن الصحية، مشيرا إلى أن حالة الاختناق كانت بسيطة.

وأوضح عميد الكلية، أن الكثير من الشائعات تم ترويجها عن هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عارية تماما عن الصحة، وحالة المصابات جيدة، والإصابات لم تزد عن 5 عاملات فقط من بين 3 آلاف موظف وعضو هيئة تدريس في الكلية.