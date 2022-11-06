الإعدام شنقا والسجن المؤبد لقاتلي «شهيد الشهامة» في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 12، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الأحد، حكمها بالإعدام على المتهم الأول «محمد.ع»، والسجن المؤبد للمتهم الثاني «هشام.ر»، المتهمين بقتل الشاب محمد جمعة المناخلي، والمعروف إعلاميا بـ «شهيد الشهامة»، بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وفي 2 أكتوبر الماضي، قررت المحكمة، إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في القضية.

أحداث الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة إلي شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود، جثة شاب مقيم غرب إيتاي البارود مصاب بعدد 3 طعنات نافذة بالجسم أدت لوفاته.

وعلى الفور وجه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وأسفرت الجهود عن ضبط مرتكبي الواقعة وهما المتهم الأول مرتكب الواقعة محمد.ع، 26 عاما، له معلومات جنائية، والآخر هشام.ر، صديق المتهم الأول.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

وقررت جهات التحقيق في وقت سابق إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل محمد المناخلى، أمام منزله بغرب ايتاي البارود في القضية المعروفة إعلاميا باسم «شهيد الشهامة»

وقيدت القضية برقم 19847 جنايات ايتاي البارود لسنة 2022، و برقم كلي تحت رقم 608 لسنه 2022 جنايات جنوب دمنهور.