تقارير عالمية: شركة إكسون موبيل تتطلع لتوسيع إنتاج الهيدروجين لتقليل التلوث

تُعد مصفاة بايتاون ومجمع البتروكيماويات التابع لشركة إكسون موبيل واحدة من أكبر العمليات الصناعية في البلاد، حيث تغطي 3400 فدان أو ما يقرب من 15% من مدينة بايتاون، شرق هيوستن، كما تُعد واحدة من أكبر مصادر انبعاث غازات الاحتباس الحراري في البلاد، لكن شركة إكسون تقول إنها لديها خطة لتغيير ذلك، بحسبما ذكرته شبكة شبكة «انسيد كليمت نيوز»، المتخصصة في الأبحاث المناخية.

شركة إكسون تساعد في خفض انبعاثات المصفاة بنسبة 30%

يعتمد الاقتراح هذا على التكنولوجيا التي من شأنها تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين مع التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في هذه العملية، وقالت شركة إكسون إن هذا الجهد سيجعل موقع بايتاون منتجاً رئيسياً للهيدروجين بينما يساعد في خفض انبعاثات المصفاة بنسبة تصل إلى 30%.

كما اقترحت شركات أخرى من النفط والكيماويات مثل «BP وChevron وAir Products وغيرها» سلسلة من المشاريع المماثلة التي من شأنها أن تجمع بين تقنية التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين في محاولة لتحويل المنطقة المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى مركز للطاقة النظيفة.

وزارة الطاقة تقبل طلبات للحصول على 7 مليارات دولار في شكل منح للمساعدة

ويتم دفع الجهود من خلال موجة هائلة من التمويل الفيدرالي تضمن قانون الحد من التضخم، الذي تم إصداره في أغسطس، تحتوي على ائتمانات ضريبية جديدة وموسعة من شأنها أن تساعد في تمويل إنتاج الهيدروجين، وفي سبتمبر، بدأت وزارة الطاقة في قبول طلبات للحصول على 7 مليارات دولار في شكل منح للمساعدة في بناء «مراكز هيدروجين نظيفة» في جميع أنحاء البلاد.

ونأمل أن الهيدروجين يمكنه أن يساعد في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من العمليات الصناعية مثل تصنيع الصلب والنقل الثقيل، وبالنسبة لصناعة الوقود الأحفوري في ساحل الخليج ويمكن أن توفر أيضًا شريان حياة وفرصة نادرة لسوق جديد.