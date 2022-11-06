ممثل رئيس «Cop27» وائل أبو المجد: الدول النامية غير مسؤولة عن الاحتباس الحراري

يحتل الغاز الطبيعي، كوقود انتقالي، ووسيلة للتخلص التدريجي من استخدام الفحم وإزالة الكربون من صناعات النفط والصلب، مكانة بارزة في جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والذي انطلقت فعالياته في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ويرى المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ وائل أبو المجد، أن إحراز تقدم ملموس في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة سيكون حاسمًا لتنفيذ خطط المناخ في «COP27» بشرم الشيخ.

الدول النامية والاحتباس الحراري

وتورد «ستاندرد آند بورز» على لسان «أبو المجد» قوله: «الدول النامية لم تساهم بأي شيء على الإطلاق في الاحتباس الحراري أو تغير المناخ، ولا ينبغي أن يتوقع منها التوقف الفوري عن الإنتاج أو الاستكشاف».

ويهدف التعهد العالمي بشأن الذي تم إطلاقه في «COP26» في جلاسكو إلى تقليل انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030.

100 دولة وقعت على التعهد

ويشير «أبو المجد» إلى أن أكثر من 100 دولة وقعت على التعهد، لكن المساءلة كانت أساسية لتحقيق التخفيضات الموعودة: «هذا أمر نطالب به، لأنه من الجيد إظهار النية الحسنة ولكن إذا لم تكن هناك متابعة، فستصبح كلمات فارغة وسيبدأ الناس يفقدون الثقة في العملية برمتها».

وانضمت مصر إلى تعهد الميثان في الصيف الماضي، مع التركيز على تقليل الانبعاثات من قطاع النفط والغاز.

وقال المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، إنه يتوقع إعلانات حول مبادرات الهيدروجين المتجددة الرئيسية على مدار أيام المؤتمر، بما في ذلك منصة دولية للهيدروجين الأخضر ومشروع مهم في البلاد.

وتهدف أوروبا إلى استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين المتجدد لتلبية طموحات انتقال الطاقة، إلى جانب الإنتاج المحلي لناقل الطاقة.