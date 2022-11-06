أستاذ بجامعة عين شمس: العالم يبحث عن الطاقة الخضراء

قال الدكتور طه عبدالعليم أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، إن مصر بمؤتمر المناخ cop 27 تجلس على مقعد القيادة كونها دولة رائدة بالشرق الأوسط والوطن العربي والقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف برنامجًا لطرحه على الدول المانحة، والذي يتعلق بالمشروعات الخضراء والتمويل الأخضر ومشروعات المياه والطاقة والغذاء، كونها من أهم المشكلات التي يواجهها العالم نتيجة التغيرات المناخية.

العالم يبحث عن مصادر جديدة للطاقة

وأضاف عبدالعليم في حوار مذاع على فضائية «النيل للأخبار»، أن العالم الآن يبحث عن الطاقة الخضراء والطاقة صفرية الكربون، لتعزيز استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومساقط المياه والسدود، والطاقة الناجمة عن الحرارة الأرضية، لافتًا إلى أن هناك نقاطًا ساخنة على سطح الأرض يمكن من خلالها توليد الكهرباء، إضافة إلى استخدام طاقة المد والجذر الناجمة من حركة المياه في إنتاج الكهرباء وتدوير التوربينات كما تفعل اليابان والمكسيك.

استخراج الطاقة والسماد من القمامة بطرق آمنة

وكشف أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، عن إمكانية استخراج الطاقة من المصادر متعددة الكربون، كالبايو ديزل والبايو جاز والبايو إيثانول، وهي طاقة يجري استخراجها من المخلفات، لإنتاج غاز البايو إيثانول من المخلفات ليتم امتصاصه بعد ذلك من النباتات، لافتًا إلى أهمية هذه الطريقة كونها تساعد في التخلص من القمامة بطريقة آمنة، وينتج عنها طاقة وسماد.