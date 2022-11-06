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مدبولي: المنطقة الخضراء مصممة على شكل زهرة اللوتس تعبيرا عن الحضارة المصرية

كتب:

محمد أيمن سالم
04:31 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية حريصة على تصميم المنطقة الخضراء بأفضل شكل ممكن، لافتا إلى أنه تم تصميمها على شكل زهرة اللوتس التي ترمز إلى الحضارة المصرية القديمة، وجميع المساحات الموجودة بها مشغولة طوال القمة، بما يضمن أكبر مشاركة على أعلى مستوى من جميع المنظمات الرسمية.

وتابع «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ: «نأمل أن نخرج من قمة المناخ بنتائج يشعر بها المواطن على مستوى العالم، وتتحرك الدول بشكل سريع للتعامل مع قضية التغيرات المناخية بوصفها قضية محورية».

 

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