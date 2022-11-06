كمال أبو رية: استضافة مصر لقمة المناخ دليل على عظمتها

قال الفنان كمال أبو رية، إن استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27، يعد من الأمور المهمة في الفترة الحالية، في الوقت الذي أصبح يشهد فيه العالم، تغيرات غير متوقعة للمناخ والأجواء الطبيعية، ومن ثم إلقاء الضوء على هذا الأمر في غاية الأهمية لخطورة الموقف.

وأضاف كمال أبو رية، في تصريحات لـ«الوطن»، العالم كله أصبح مهتمًا بالمناخ، والظروف الحالية التي تؤرق الجميع بسبب التغيرات المناخية، وخطورة ما تشكله من تداعيات بيئية تطول الجميع، دون الاعتبار لدول متقدمة أو دول نامية.

قوة الدولة المصرية

وأشار إلى أن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ في مدينة السلام شرم الشيخ، بحضور قادة ورؤساء وزعماء العالم، أمرًا يؤكد قوة الدولة المصرية، والثِقل الذي تمثله في المنطقة، ودلالة على اهتمام القاهرة بالبحث عن الحلول في ظل التداعيات القاسية للتغيرات المناخية.

مشاركة وطنية

كان الفنان كمال أبو رية، شارك في الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر العظيم.