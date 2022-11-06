«القومي لثقافة الطفل» يقدم برنامجا متخصصا بمناسبة قمة المناخ

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بقمة المناخ cop 27 التي تعقد في مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الحالي، حيث يقدم المركز برنامجا متخصصا في حديقة الفنون بمقر المركز بالهرم وفي الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

يتضمن بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية للأطفال والتي تدور حول موضوعات المناخ وكيفية الحد من التلوث البيئي بجميع أشكالها

واضاف الكاتب محمد ناصف رئيس المركز أن الاحتفال يبدأ اليوم الأحد بافتتاح معرض فنون تشكيلية في قاعة بيكار بمقر المركز بالهرم عن التغيرات المناخية بمناسبة افتتاح مؤتمر المناخ، يليها غدا الاثنين افتتاح الأنشطة بالحديقة الثقافية وتتضمن ورش فنية متخصصة كإعادة تدوير مخلفات البيئة بطريقة ٱمنة وورش حكي من سلسلة "بكره أجمل" من إنتاج المركز، وندوة حول البيئة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل، وعرض المسرحية التفاعلية "عسل ونار" من إنتاج المركز والتي تدور حول التغيرات المناخية ويشترك فيها الجمهور مع أبطال العرض.وأضاف ناصف أن الفعاليات خلال ١٢ يوما تتضمن العديد من الأنشطة كعرض قصص رقمية من سلسلة "اتحضر للأخضر" وسلسلة "حكايات لونها أخضر" من إنتاج المركز بمناسبة مؤتمر المناخ، بالإضافة لمجموعة من ورش الحكي التي تدور حول البيئة والمناخ، ومجموعة من الندوات المتخصصة بالتعاون مع وزارة البيئة،

كما سيخصص صالون "في محبة الوطن" والذي يقام بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم موضوعاته لتدور حول المناخ وكيفية حمايته من منظور علمي ديني، ويوجه الأراجوز عروضه لتدور حول المناخ والبيئة بطريقة مبسطة للأطفال الأصغر سنا، كما يخصص صالون"بن الهيثم" العلمي موضوعه حول تغيرات المناخ وعلاقته بالأمن الغذائي، بالإضافة للعروض الترفيهية وورش الفنون التشكيلية.