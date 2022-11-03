منسق «المشروعات الخضراء»: المبادرة تتناسب مع واقعنا المصري

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إن المبادرة جرى إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي المبادرة التي أشاد بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن المبادرة ستستمر طيلة السنوات المقبلة، إذ أن المبادرات المقدمة تتناسب مع الواقع المصري.

بدر: نهدف لتوطين التنمية المستدامة

أضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أنه عرض ما اكتستبه مصر من تلك المبادرة في أحد مؤتمرات المناخ، إذ أن من أحد المكتسبات، توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشروعات المقدمة واستمرار المبادرة بمشروعاتها المختلفة.

بدر: هناك 6281 مشروعا جرى تقديمها هذا العام

واستطرد: «فيه 6281 مشروع جرى تقديمهم خلال المبادرة لهذا العام، وننتظر العام المقبل، تقديم مشروعات أخرى، وده بيعكس مدى الوعي البيئي لدى المواطنين، وكيفية استخدام التكنولوجيا لتطبيق ذلك الأمر على الأرض، وبالتالي فسيتم توطين عملية التنمية المستدامة بشكل كبير».

وأوضح أن ثاني المكتسبات التي حققتها المبادرة، إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية لدى كل المحافظين، مشيرا إلى أن المبادرة كذلك، عملت على إيجاد حلول مصرية لمشكلات التغير المناخي على المستوى الوطني.

وتابع: «الفكرة مش تقديم المشروعات وبس، الفكرة أن كل اللي قدموا المشروعات في المحافظات المختلفة حاولوا من خلال مشروعهم يعالجوا مشكلة في المحافظة بتاعتهم، وبالتالي لما نطلق قمة المناخ المقبلة هنعرض عليهم المشروعات ونأكد ليهم أن دي المشروعات اللي بتوفر تغير لواقع بتاعنا».