مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. و«التضامن» تتابع

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انهيار جزئي بعقار في ميدان الرصافة بمنطقة محرم بك التابعة لحي وسط الإسكندرية، إذ انهار سقف على آخر؛ مما أدى إلى تضرر 3 أسر، وجرى إخلاء المنزل بالكامل من السكان.

البداية حين تلقى حي وسط وإدارة وسط الشئون الاجتماعية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار سقف بالعقار رقم 3 من شارع الحمرا في ميدان الرصافة بمحرم بك التابع لحي وسط الإسكندرية.

تضامن الإسكندرية تتابع المتضررين في انهيار عقار الرصافة

على الفور أصدرت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن بالمحافظة، تعليمات بتوجه فريق الإغاثة المشكل من مريم رفعت مسؤول الإغاثة بالمديرية والدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة وسط الاجتماعية وهناء سراج رئيس وحدة محرم بك، إلى موقع الحادث.

ومن خلال المعاينة تبين أن العقار قديم ومكون من دور أرضي بالإضافة إلى دور أول علوي وجزء بالدور الثاني وانهيار سقف حجرة بالدور الأول علوي على سقف حجرة بالدور الأرضي.

عقار محرم بك صادر له قرار ترميم من 34 سنة

ومن خلال المتابعة لحالة العقار المنهار مع الحي تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 126 لسنة 1988 أي منذ 34 سنة، وجرى عمل محضر عدم تنفيذ القرار محضر شرطة رقم 146 بتاريخ 27 أكتوبر لعام 1988.

وتبع ذلك إخلاء للعقار بمعرفة رجال الحماية المدنية وحي وسط وتم وضع شريط لاصق، وحصر مسؤولو التضامن حالة المتضررين من سقوط السقف الذي أدى إلى مصرع شخص جرى نقل جثمانه إلى مشرحة كوم الدكة وحالة إصابة نتيجة التعرض إلى الإغماء وتم نقلها إلى مستشفى جمال عبد الناصر.

الأسر المتضررة

واتضح أن العقار يقطن به 3 أسر بواقع 5 أفراد ونقلوا إلى الإقامة لدى ذوييهم، إذ يجرى عمل الأبحاث الاجتماعية واستيفاء المستندات لصرف تعويضات الإعاشة والوفاة والإصابة وخسائر الممتلكات وفقا للوائح والقوانين.