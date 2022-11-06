رئيس الوزراء الجورجي يغادر بلاده متوجها لمصر للمشاركة في قمة المناخ

ذكرت الإدارة الحكومية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غجريباشفيلي، سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ المصري، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «تريند».

جاريباشفيلي سيلقي كلمة أماما قادة العالم

ومن المقرر أن يلقي جاريباشفيلي كلمة أمام قادة العالم المشاركين في قمة قادة العالم؛ لمناقشة سبل التغلب على التحديات التي يسببها تغير المناخ.

وغادر رئيس الحكومة متوجهًا إلى مصر مع الوفد، بما في ذلك وزير الخارجية الجورجي إيليا دارشياشفيلي وريفاز جافليدزي، رئيس الإدارة الحكومية.

تمويل الدولة النامية لمواجهة تغير المناخ

سيعقد المؤتمر من الأحد إلى 18 نوفمبر، بحضور رؤساء حكومات الدول قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ يومي الاثنين والثلاثاء، وبمجرد مغادرتهم، يبدأ المندوبون في المؤتمر أعمال التفاوض، في وقت تطالب الدول النامية التي تتصدر قضايا تغير المناخ بالتمسك بالالتزامات السابقة للتمويل.

ويريدون أن يكون هناك نقاش حول تمويل الخسائر والأضرار أي الأموال لمساعدتهم على التكيف مع الخسائر التي يواجهونها بالفعل من تغير المناخ بدلاً من مجرد الاستعداد للتأثيرات المستقبلية، وبعد مفاوضات مكثفة، تم إدراج هذه القضية على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر كوب-27 بشرم الشيخ.