بنك مصر يشارك في قمة المناخ COP27

يشارك بنك مصر في قمة المناخ COP27، التي تعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بوفد رفيع المستوى على رأسه محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

توفير الخدمات المالية لجميع الفئات ودعم وتمكين المرأة

ويقوم بنك مصر بالمشاركة في ندوة تعقد ضمن فعاليات المؤتمر في Business Pavilion of Egypt يوم 14 نوفمبر 2022؛ لمناقشة توفير الخدمات المالية لجميع الفئات ودعم وتمكين المرأة، إذ يشارك محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر في هذه الندوة مع لفيف متميز من الخبراء المصريين والدوليين، بينهم الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وجاء اهتمام بنك مصر بالمشاركة في هذه الندوة في إطار الحرص على توفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع ودعم وتمكين المرأة في إطار استراتيجية البنك، إذ يوجد لديه مجموعة محددة من الأولويات بهدف تحقيق منظومة اقتصادية تتسم بالشمولية في جميع قطاعاتها، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، فضلاً عن تمكين المرأة.

تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات

يذكر أن بنك مصر أعلن حرصه على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق المبادئ المصرفية المسؤولة UNEP FI، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات.