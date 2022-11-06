ربط 3 قارات بالطاقة.. مصر تستعد لمد العالم بالكهرباء

ترتبط مصر بمشروعات كهرباء عملاقة مع الأردن والسودان واليونان وقبرص لتصبح مصر أحد أكبر مصدري الطاقة الكهربائية، خاصة أنّها تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا أي نصف قارات الكرة الأرضية.

الربط بين مصر واليونان وقبرص

وقعت مصر اتفاقتين في أكتوبر 2021 من أجل الربط الكهربائي بين قارتي أوروبا وإفريقيا عن طريق قبرص واليونان عقب توقيع وزير الكهرباء في مصر، محمد شاكر مذكرة تفاهم بين وزارته ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص من أجل تحسين إمداد الطاقة وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

أهمية الربط بين شمال وجنوب المتوسط

سيعمل الربط الكهربي بين شمال وجنوب البحر المتوسط على الاستفادة من القدرات الكهربائية الضخمة التي تنتجها الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية وسط رؤية مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27؛ لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.

الربط الكهربائي بين مصر واليونان

ووقعت مصر اتفاقيا للربط الكهربائي مع اليونان يمتد بطول 900 كيلومتر؛ ليصبح الأكبر في العالم وسيكون قناة لنقل الكهرباء من إفريقيا لكل أوروبا، سيستغرق تنفيذ هذا الخط 10 سنوات بسبب بعد المسافة بين مصر واليونان وسيكون هذا الخط على عمق 3000 متر، ويتوقع أن ينتج من 2000 إلى 3000 ميجا وات.

الربط الكهربائي بين مصر والسودان

ترتبط جمهورية مصر العربية مع السودان عبر خط كهربائي قدرته 80 ميجاوات منذ عام 2022 وسط استهداف بزيادة هذه النسبة المرحلة المقبلة قريبا؛ لتصبح 300 ميجاوات وهو ما تحقق في أكتوبر 2021؛ لتكون بعد ذلك أيضا 1000 ميجاوات على المدى البعيد بتكلفة 56 مليون دولار في الجانب المصري.

الربط الكهربائي بين مصر والأردن

مصر والأردن لديهما خطط طموحة من أجل الربط بينهما من 550 إلى 1100 ميجاوات، ومن المقرر أن ينتهي بناء الخط في مارس 2025 بتكلفة 200 مليون دولار أمريكي.