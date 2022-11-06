رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توقيع عدد من عقود صناعة الوقود الأخضر بقمة المناخ

قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مؤتمر المناخ الأممي المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، سيشهد توقيع عدد من العقود الخاصة بصناعة الوقود الأخضر، وهذا سيكون بداية لتوطين هذه الصناعات المهمة داخل مصر.

خلق العديد من فرص العمل للشباب

وأضاف «جمال الدين»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الصناعات ستخلق العديد من فرص العمل للشباب المصري، ومع إتاحة صناعات مكملة لصناعات الوقود الأخضر، وبالتالي ستكون المنطقة الاقتصادية علي خريطة تلك الصناعات الهامة، كما نسعى إلي إدخال صناعات فنية حتى تجذب المنطقة صناعات أخرى، ووقتها سيرى العالم أجمع قدرة المنطقة الاقتصادية والدولة المصرية في تلبية احتياجات تلك الصناعات، مؤكدا أن مشاركة المنطقة في المؤتمر فرصة مهمة جدا.

قمة المناخ COP27

وانطلقت قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بمشاركة 40 ألفا من جميع أنحاء العالم، و100 رئيس دولة وحكومة، وعشرات الآلاف من المندوبين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.

وستجرى بمركز المؤتمرات بالمنطقة الزرقاء جميع المفاوضات بين المندوبين وسيتم تنظيم قائمة طويلة من الأحداث الديناميكية من قبل الحكومات والمراقبين المعتمدين بما في ذلك الشباب والعلماء.

وستكون المنطقة الخضراء وتبلغ مساحتها 22500 متر مربع هي المكان المخصص لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين من جميع أنحاء العالم وهي مساحة إضافية للحضور والمشاركة.