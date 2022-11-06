«الداخلية» تحبط تهريب 1500 طربة حشيش و50 كيلو هيدرو بـ12 مليون جنيه

اعلنت وزارة الداخلية انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى و الأمن العام نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة وله محل إقامة آخر ببنى سويف تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية مستخدماً سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته 1500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى فى الجزء الأمامى لصندوق السيارة.

كما ضُبط بحوزته مبلغ مالى و هاتف محمول ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، وإستخدامه للسيارة المشار إليها فى النقل والتهريب، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 11٫750٫000 إحدى عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.