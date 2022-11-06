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انتشال جثمان مسن غرق في أحد المصارف بالمحلة

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
05:58 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
انتشال جثة مسن

انتشال جثة مسن

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن الغربية من انتشال جثة مسن من داخل مصرف كتشنر بعزبة الشركة التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بغرق مسن

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شخص في العقد السادس من العمر، داخل إحدى المجاري المائية بعزبة الشركة، بدائرة المركز.

انتشال الجثة 

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، غرق شخص مسن يدعى «السيد صابر»، في العقد السادس من العمر، يعاني من مرض نفسي، داخل مصرف كتشنر المار بعزبة الشركة، بدائرة المركز.

جرى انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

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