نص كلمة رئيس الوزراء بافتتاح المنطقة الخضراء الخاصة بقمة تغير المناخ COP27

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، المنطقة الخضراء التي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد مؤتمر المناخ، يرافقه عدد من الوزراء، والمسئولين.

رئيس الوزراء يعرب عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المنطقة الخضراء

وخلال الافتتاح، استهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المنطقة الخضراء الخاصة بقمة تغير المناخ COP27، التي ترأسها مصر في هذا العام، مشيرا إلى أن المنطقة بدأ تنفيذها بالتعاون مع الوزراء المعنيين، إذ كان هناك حرص على تصميمها بأعلى مستوى ممكن لكي تفوق مثيلاتها في المؤتمرات السابقة.

وأوضح مدبولي، أن المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء في هذه القمة أكبر بكثير من أي قمم مناخية سابقة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس رسالة مهمة من مصر، خاصة أن المنطقة الخضراء تعتبر غير رسمية، إذ يتواجد بها ممثلو المجتمع غير الرسمي من جمعيات ومنظمات دولية وإقليمية ومحلية، وكذا الخبراء والأكاديميين، والشباب، وشركات القطاع الخاص، لذا كان الحرص على أن تكون المساحة المخصصة لهذه المنطقة أكبر بكثير من المؤتمرات السابقة، وبناء على الإقبال الشديد من جانب المؤسسات على التواجد والمشاركة في المنطقة الخضراء هذا العام، كان القرار بتوسعة المساحة التي كانت مخططة وزيادة نحو 12 ألف متر مربع لها، من أجل تلبية جميع الطلبات لكل من يحرص على التواجد وأن يكون له فعاليات في هذه المنطقة ويجد مساحة له.

واعتبر رئيس الوزراء، أن هذا الحرص كان رسالة مهمة أيضاً من مصر بأنها تتطلع للاستماع إلى الرأي الآخر، إذ أن كل المنظمات والأفراد والجهات التي لها صوت بخلاف الجانب الرسمي، سيكون لديهم الفرصة للتواجد بفعالية في هذا الحدث ضمن هذه المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف، تحمل شعار مؤتمر التنفيذ، وهو ما يؤكد الحرص على الانتقال من مرحلة التعهدات والوعود، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن مصر تحرص على تنفيذ ذلك من خلال المنطقة الخضراء، وكافة الفعاليات التي ستتم بها لنستمع إلى أفكار ورؤى المجتمع غير الرسمي والشباب والمرأة وغيرهم، وإيجاد الحلول المبتكرة لكل موضوع يخص تحديات المناخ خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى شعور مصر بالفخر لكونها تمثل قارة أفريقيا في هذه القمة، مشيرا إلى أن هذه النسخة من المؤتمر ستشهد للمرة الأولى، تخصيص يوم أفريقيا، الذي يوافق 14 نوفمبر، ويكون معنياً بأفكار الشباب الأفريقي وكل الكيانات التي تمثل القارة السمراء، لتكون فرصة لسماع صوتهم، وإرسال رسالة واضحة لكل أنحاء العالم مفادها أن القارة الأفريقية رغم أنها أقل القارات تأثيراً على ملف التغيرات المناخية بنسبة لا تتجاوز 4%، ولكنها واحدة من أكثر المناطق تعرضا وتضررا من التبعات السلبية للتغيرات المناخية، ولذا فتنظيم المؤتمر في قارة أفريقيا يعد فرصة حقيقية لإرسال هذه الرسائل الواضحة لكل العالم بأن القارة السمراء بحاجة إلى دعم كبير للغاية خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل التعامل مع تلك التغيرات المناخية.

تصميم المنطقة الخضراء على أعلى مستوى

وأكد مدبولي، أن الحكومة المصرية حريصة على تصميم المنطقة الخضراء على أعلى مستوى، إذ اتخذ التصميم شكل زهرة اللوتس التي تعتبر رمزا للحضارة المصرية القديمة العريقة، مشيرا إلى أن كل المساحات التي تضمها هذه المنطقة مخصصة للفعاليات القائمة بأجندة القمة، بحيث نضمن أكثر تواجد ومشاركة على أعلى مستوى من المنظمات غير الرسمية.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء، مجددا عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لهذه القمة، وأن نخرج بنتائج يشعر بها المواطن في كل بقعة من بقاع العالم، وأن يكون لديه اليقين في أن الدول تتحرك بجدية للتعامل مع هذه القضية المحورية.

وخلال افتتاحه للمنطقة الخضراء، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، العديد من مكونات المنطقة، وأقسامها، مشيداً بحجم ما جرى إنجازه من أعمال في هذا الصدد، وحرص على التعرف على ما تتضمنه المنطقة من معارض وأجنحة حكومية للوزارات والجهات الحكومية، في مقدمتها جناح مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع له، وأجنحة وزارات الخارجية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و التربية والتعليم، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وكذا الأجنحة المخصصة للمجلس القومي للمرأة، وهيئة الاستثمار، والبريد المصري، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة صك العملة.

كما حرص رئيس الوزراء على زيارة عدد من أجنحة القطاع الخاص، ومنها قسم خاص بشركة مايكروسوفت، إذ استعرضوا استراتيجية الشركة للاستثمار في مجالات الاستدامة، والتزاماتها نحو العالم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما زار جناح شركة فودافون إذ جرى عرض عدد من الحلول التي تقدمها الشركة للمساعدة في تحسين المناخ وتطوير الزراعة ودراسات تحسين التربة، وترشيد المياه، إذ أشاروا إلى تجربة نفذوها في حي الأنوار بشرم الشيخ، وتطبيقها بالفعل، وتتعلق بمراقبة تسريب المياه في الحي لمنع الهدر، وساهم ذلك في تقليل نسبة 25% من فاقد المياه، وأشاد رئيس الوزراء بهذه الفكرة داعيا إلى دراسة تعميمها في مدينة شرم الشيخ ثم باقي المحافظات.