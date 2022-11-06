محافظ سوهاج يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارتهم للمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب محمد طارق عضو مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عبد الكريم، والنائب أكمل نجاتي، أعضاء مجلس الشيوخ، وعلى قاعود عضو اللجنة التنسيقية بسوهاج، وعدد من أعضاء اللجنة.

موضوعات الاجتماع

يأتي اللقاء، في إطار زيارة وفد اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، للمشاركة في أحد المؤتمرات الخاصة بالحوار الوطني بجامعة سوهاج، وتناول اللقاء مناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج، والتطور الذي تشهده المحافظة على كل الأصعدة والقطاعات.

محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص البناء وحوكمة العمران

وفي سياق آخر، ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص البناء وحوكمة العمران، مؤكدا أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد، التي يتم العمل بها، وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، وتطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، وذلك طبقا لأحكام قانون البناء 119، والاشتراطات البنائية الجديدة.