«المركز المصري الألماني» يعلن تنفيذ دورة تدريبية جديدة لشباب محافظة سوهاج

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، تستهدف الشباب والفتيات بمحافظة سوهاج، في إطار الدورات التدريبية التي يتيحها المركز بشكل مستمر، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.

يستهدف مساعدة الشباب وتجهيزهم لمواقف مختلفة ستقابلهم خلال عملهم

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية للمركز، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «تدريبنا اللي جاي في سوهاج، السهل إنك تتعلموا الشغل نفسه بس مش من السهل كل الناس تبقى مستعدة للشغل بالمهارات اللي ليها علاقة بالتواصل، حل المشاكل، وتنظيم الوقت».

وأضاف المركز المصري الألماني، خلال المنشور أن تدريب مهارات التوظيف، يستهدف مساعدة الشباب وتجهيزهم لمواقف مختلفة ستقابلهم خلال عملهم، بالإضافة إلى كيفية إدارة الوقت بشكل استراتيجي.

التدريب لمكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور إلى أن تدريب مهارات التوظيف، سيكون مدته 5 أيام خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري، من الساعة 10 صباحاً إلى 4 عصرًا، في محافظة سوهاج بمقر جمعية صحبة الخير.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية، تأتى في إطار خطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، التي تستهدف من خلاله مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل المتاحة والمناسبة لها، سواء من خلال توفير فرص عمل للشباب، أو من خلال تأهيلهم لسوق العمل، وحثهم على عمل مشروعات خاصة بهم.