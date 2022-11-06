ضبط نصف طن دقيق وسكر قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط دقيق وسكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، عقب تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على السلع المدعمة، حفاظا على أموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين.

واستطاعت إدارة تموين العامرية، اليوم، برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم رسلان رئيس الرقابة، من ضبط الدقيق والسكر المدعم، خلال الحملات التي شنتها الإدارة اليوم.

ضبط ربع طن دقيق مدعم قبل بيعه

بدأت الحملات حين جرى ضبط أحد أصحاب المخابز البلدية لقيامه بحيازة وتجميع عدد خمسة شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 250 كجم (ربع طن) ونقلها على تروسيكل تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر.

ضبط 300 كيلو سكر تكويني قبل بيعه في السوق السوداء

كما جرى ضبط بقال تمويني لقيامه بحيازة وتجميع عدد 300 كيس سكر تمويني زنة الكيس واحد كجم باجمالى 300 كجم بغرض بيعه بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر والتربح الغير مشروع.

وجرى تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.