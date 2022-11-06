معسكر بيئي للتشجير في جامعة حلوان لتنمية العمل التطوعي لدى الطلاب

نفذت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، تحت رعاية السيد قنديل رئيس الجامعة، المعسكر البيئي لتشجير وتجميل الكلية والذي استغرق 3 أيام، وذلك تزامنا مع مؤتمر التغير المناخي (Cop 27) الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة منى عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة المشرف على قطاع البيئة بالجامعة، والدكتور زغلول عباس عميد الكلية، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة الزراعية بالجامعة وبجهود وسواعد الطلاب.

زراعة 200 شجرة

وتمّ استكمال أعمال التشجير داخل الكلية والمحيط الخارجي لها بزراعة 200 شجرة وذلك في إطار مبادرة الخدمة الاجتماعية وتحديات التغير المناخي، والتي تضم عددًا من الفعاليات التي تستهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وحث الشباب علي المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

تنمية روح المواطنة والعمل التطوعي لدى الطلاب

ومن جهته، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة مستمرة في مشاركاتها الفعّالة بالمبادرات الرئاسية المعنية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، إذ أنَّ مشاركة الطلاب في عملية التشجير ينمي روح المواطنة والانتماء والعمل التطوعي لدى الطلاب، كما يسهم في تعزيز الاهتمام بقضايا البيئة والتغير المناخي.

وأشاد زغلول عباس عميد الكلية بوعي الطلاب ومساهمتهم في التصدي للمشكلات البيئة، والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء ونشر ثقافة زراعة الأسطح.

كما أكّدت الدكتور صفاء خضير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنَّ هذا المعسكر البيئي يهدف إلى التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال زيادة المساحات الخضراء بالجامعة، والاهتمام بثقافة التشجير التي لها مردود بيئي وجمالي للمجتمع.