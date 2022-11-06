المشدد 15 عاما للمتهمين في واقعة التعدي على عامل وسرقة سيارته بالبحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، اليوم، حكمًا في القضية المقيدة برقم 828 لسنة 2022 جنايات مركز وادي النطرون، المتهم فيها كل من: «ن.ف.ش، ع.ع.ع، ع.ع.س، ع.ح.ح، ع.م.ع»، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمهم 100 ألف جنيه، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.

وجاء الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين حسين رشدي وتامر عتمان، وسكرتارية خالد حسين.

تعود أحداث الواقعة، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بقيام عدد من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة آلية من التعدي على «ك. ه. إ»، وسرقة سيارته ليلًا بدائرة المركز.

وتمكن فريق بحث جنائي، من كشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبي الجريمة، إذ توصلت جهود فريق البحث، إنه حال استقلال المجني عليه «ك. ه. إ» سيارته ليلًا عقب عودته من عمله، توقف بجانب الطريق لقضاء حاجته.

وفوجئ المجني عليه بالمتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية، وقام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية بالهواء، وبالقرب من قدمه، وذلك لإرهابه وتعدى عليه باقي المتهمين، واستولوا على السيارة، وهاتفي محمول، وجهاز حاسب آلي، ومبلغ مالي وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهمين، وهم كل من: «ن.ف.ش، ع.ع.ع، ع.ع.س، ع.ح.ح، ع.م.ع»، وجرى ضبطهم، وبعرض الواقعة على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها على المتهمين اليوم.