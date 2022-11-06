«شباب بتحب مصر»: قمة المناخ تطالب بعدالة الكربون بين الدول الكبرى وأفريقيا

قال أحمد فتحي، رئيس «مؤسسة شباب بتحب مصر»، إن المنطقة الخضراء تعتبر المساحة المخصصة للتعبير عن القضايا المناخية والحديث عن العدالة المناخية والخسائر والأضرار، لافتا إلى أن هناك مطالب بالعدالة في نسبة الكربون، حيث أنتجت عدة دول كميات كبيرة من الكربون منذ الثورة الصناعية وتأثرت بها الدول الأفريقية التي تعاني حاليا من تأثيرات التغيرات المناخية.

التأكيد على إلزام الدول المتقدمة بسداد الـ100 مليار دولار

وأوضح «فتحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على فضائية «DMC»، أن المشاركين طرحوا عدة أفكار أهمها التأكيد على إلزام الدول المتقدمة بسداد الـ100 مليار دولار المتفق عليها في اتفاقية باريس، والوصول إلى 1.5 درجة مئوية في الحرارة، مع العمل بشكل مكثف على أن تكون قمة المناخ هي قمة تنفيذ التعهدات بشكل ضروري نظرا لتأثيرات التغيرات المناخية الحالية.

القارة الأفريقية

وأشار أحمد فتحي إلى أن أفريقيا هي أكثر قارات العالم تأثرا بآثار التغيرات المناخية وسيظهر ذلك من خلال مسيرات داخل المنطقة الخضراء توضح تلك المشكلات، لافتا إلى أن المؤسسة قدمت العديد من الفعاليات المحلية والدولية في الشأن المناخي أحدثها مؤتمر الشباب COY17 في شرم الشيخ السابق لقمة المناخ وصدرت توصياته بدمج الشباب ومؤسسات المجتمع المدني المصرية في قمة المناخ وبناء الوعي المجتمعي بأهمية التعامل مع التغيرات المناخية.