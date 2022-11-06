الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تعلن مواعيد زيارة دير الأنبا أنطونيوس

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، عن فتح دير الأنبا أنطونيوس ودير الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر للزيارات ودخول الدير وحضور القداس الإلهي بعد انتهاء التسبحة والتواجد داخل الدير الأثري في الوقت المسموح به للزيارة فقط.

مواعيد الزيارة

وشددت الكنيسة في بيان، على الزائرين الالتزام بالتعليمات أثناء الزيارة على أن يستقبل الدير الزائرين من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء موعد قفل الأبواب الخارجية.

وأضاف البيان على الزائرين التواجد داخل الدير الأثرى بدير الأنبا أنطونيوس أثناء الأوقات المخصصة فقط لزيارة الدير الأثري وهي الساعة التاسعة و الحادية عشر صباحاً والساعة الثانية والرابعة مساء.

فتح الأبواب للزائرين

ومن جانبه أشار الأب مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة و المتحدث الإعلامي بكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن» أن دير الأنبا أنطونيوس مفتوح للزيارات طوال أيام العام بينما دير الانبا بولا يفتح أبوابه للزائرين أيام الخميس والجمعة والسبت وبيقفل في أيام صوم الميلاد و الصوم الكبير نهائيا.

أقدم أديرة العالم

وأكد أن دير الأنبا أنطونيوس من أقدم الأديرة في العالم ويقع بمنطقة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، ويعتبر من أهم المعالم الأثرية في البحر الأحمر إذ جرى بناؤه فى العصر البيزنطي، وهو من أكبر الأديرة للأقباط الأرثوذكس ويضم دير الأنبا بولا وعدة كنائس.