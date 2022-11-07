أهداف وأسباب إطلاق مبادرة «تحدث معه» في قنا: حل المشكلات السكانية

مبادرة «تحدث معه» في محافظة قنا تعمل على بناء كيان قوي و داعم للأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية، لخلق مجتمع مثالي بعناصر قوية، ويأتي هذا في إطار حل المشكلات السكانية التي يتم رصدها في مجتمعاتنا ولتحسين المؤشرات السكانية اللازمة.

أهداف وأسباب مبادرة «تحدث معه» في محافظة قنا

بحسب أهداف المبادرة التي تبنتها محافظة قنا، خلال مؤتمر كبير هي كالآتي:-

-مناقشة قضية الزيادة السكانية التي تعد أخطر القضايا التي تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

-إطلاق عدد من المبادرات للصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكاني السريع.

-توحيد الجهود لكافة الأطراف المعنية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

- مبادرة «تحدث معه»، يشارك فيها فئات المجتمع المدني بالمشاركة في رفع الوعي الثقافي ومشاركة كافة الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا مثل الأوقاف والأزهر الشريف والجامعات، والمديريات المعنية كالتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم.

- تتولى المبادرة توعية الرجل من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي بالأمور الحياتية ومنها القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وزواج القاصرات، والإدمان والتدخين والقيم الحياتية والتسرب من التعليم، واختيار شريك الحياة والتفاهم الأسرى وتربية الأطفال، وقيمة العمل، والمواطنة والانتماء، والحقوق والواجبات وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية.

-عقد ندوات تثقيفية بالقرى والنجوع، وتنظيم عروض مسرحية مناهِضة لتلك الظواهر فى مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بها، تحت إشراف المحافظين.

-تقديم برامج توعوية وخدمية وفق احتياجات رجال وشباب المحافظة في أماكن تجمعهم وفى المواعيد التى تتلاءم معهم .

- تحديد المشكلات والمخاطر التي يتعرض لها الرجال، ودراسة الأسباب مع الجهات الشريكة.

- إعداد تقارير الأداء عن أثر المبادرة في الارتقاء بخصائص السكان في كل محافظة.