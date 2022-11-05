محافظ قنا: الدفع بفرق متخصصة لصيانة كسر خط طرد الصرف الصحي بالصالحية «صور»

حالة من الترقب بين أهالي مدينة قنا، بعد كسر خط طرد الصرف الصحي للمرة الثانية، الأمر الذي قد يدفع شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قطع مياه الشرب على غالبية مدينة قنا، مع توفير سيارات مياه في مناطق عدة.

محافظ قنا ينتقل لموقع كسر طرد الصرف

وفق بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بحدوث كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لموقع الكسر للمتابعة والإشراف على الأعمال الجارية لإصلاح الخط، وحجم الأعمال والفترة الزمنية للانتهاء من إصلاح خط الطرد.

وقال محافظ قنا، إنه جرى الدفع بفرق متخصصة في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، موجها المسئولين بالتواجد على مدار الساعة بموقع الكسر وتقديم كافة أوجه الدعم للشركة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد الداودي: لن يتم قطع مياه الشرب عن المنازل إلا بعد الإعلان عن ذلك من خلال الصفحات الرسمية لمحافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بفترة تقدر بـ5 ساعات قبل البدء في قطع المياه للقيام بأعمال الإصلاح اللازمة.

وأهابت محافظة قنا بالمواطنين، البدء في تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وأن شركة مياه الشرب والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا سوف يقومان بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق التي قد تتأثر لحين عودة تدفق المياه.

الجدير بالذكر أن المحافظة انتهت في وقت قياسي من إجراءات إنشاء خط الطرد البديل لمدينة قنا، ويجرى حاليا تنفيذ هذا الخط بطول 6 كم، وقُطر 800 ملم، بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، لاستخدامه في ضخ مياه الصرف في حال تعطل الخط الأساسي، لضمان عدم انقطاع المياه عن مدينة قنا.