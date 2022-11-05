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محافظة قنا تبحث 115 شكوى.. المسؤولون يستمعون للمواطنين

كتب:

رجب آدم
05:23 م | السبت 05 نوفمبر 2022
محافظ قنا مع المواطنين

محافظ قنا مع المواطنين

استأنف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءاتهم مع المواطنين للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية لتحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

115 مواطنًا تقدموا بشكاويهم المحافظ والقيادات 

واستقبلت محافظة قنا، اليوم، 115 مواطنًا، واستمع المسؤولين لكل مواطن على حده حفاظًا على خصوصية الشكوى، ووعدوهم ببحث مطالبهم ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتفعيل آليات التواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم، وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

محافظ قنا نعمل على حل المشكلات سريعًا

وأضاف «الداودي» أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، سواء من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات، أو مكتب خدمة المواطنين بديوان المحافظة، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التي حققت نسب عالية في الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الشهرية الصادرة عن مجلس الوزراء.

 

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