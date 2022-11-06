جلسة نقاشية بين تنسيقية شباب الأحزاب وطلاب جامعة سوهاج ضمن «الحوار الوطني»

أقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيه جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، تحت عنوان «الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، في جامعة سوهاج، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة، كما حضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد فوزي عبد الكريم، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد طارق، عضو مجلس النواب.

وتناول الحوار الوطني مجموعة من الأسئلة طُرحت من الطلاب وممثلي المجتمع المدني، عن تمكين الشباب في المجالس المحلية القادمة، والزحام داهل المستشفيات والوحدات الصحية.

سعادة الطلاب باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

وعبر شباب جامعة سوهاج عن سعادتهم البالغة باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على اهتمامه بالشباب ودعم العملية التعليمية، والتطوير غير المسبوق في قراهم.

أجندة الحوار الوطني في جلساته المقبلة

وأكد أحمد فوزي عبد الكريم، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، وعضو لجنة تنسيقية الأحزاب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعملون على قدم وساق لبحث كل القضايا والمشاكل لوضعها على أجندة الحوار الوطني في جلساته المقبلة ومن أهم تلك القضايا هي قضايا الصحة والتعليم.