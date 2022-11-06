نائب رئيس إندونيسيا والوفد المرافق له في زيارة للمتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، معروف آمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، وحرمه والوفد المرافق لهما.

توافد الزيارات الرسمية على مختلف المواقع الآثرية والمتاحف المصرية

جاءت هذه الزيارة، في إطار توافد الزيارات الرسمية على مختلف المواقع الآثرية والمتاحف المصرية بالقاهرة، على مدار اليومين الماضيين، وحرص ضيوف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، على زيارتها.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إذ رحب بالضيوف، وقدم لهم الهدايا التذكارية، وتحدث معهم عن دور المتحف كصرح ثقافي، وتعليمي، وحضاري، وما يحظى به المتحف كمقصد سياحي متميز يستقبل العديد من الزيارات والوفود الرسمية، إلى جانب الزائرين من السائحين والمصريين من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بما يحتويه من كنوز أثرية فريدة.

جولة داخل قاعات المتحف المختلفة

واصطحب سيد أبو الفضل، المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، الضيوف، فى جولة داخل قاعات المتحف المختلفة وقدم لهم شرحا تفصيليا عن القطع الأثرية الفريدة وتسلسل الأزمنة التاريخية لها من عصور ما قبل التاريخ إلى عصرنا الحالي.

وفي نهاية الجولة، أعرب نائب رئيس جمهورية إندونيسيا عن سعادته بهذه الزيارة وتقديره الشديد للحضارة المصرية وما يعرضه المتحف من مقتنيات أثرية متميزة، كما حرص الوفد على كتابة كلمة شكر وتقدير وثناء بما يقدمه المتحف لإثراء الحياة الثقافية والتراثية والفكرية فى مصر والعالم.