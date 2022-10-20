350 طفلا من 16 دولة في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية 350 طفلا من 16 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، وذلك على هامش تواجدهم في مصر للمشاركة في مهرجان «أطفال العالم» المقام تحت شعار أطفال العالم يلتقون.

تأتي هذه الزيارة ضمن أجندة المهرجان للبرامج الشبابية والتحضيرية لقمة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.

دعم التعارف بين الشعوب ودمج الثقافات

وأكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف أن المتحف يحرص دائما على التعاون المثمر والبناء بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة والمنظمات المعنية بالتراث، لتعزيز الوعي السياحي والأثري والارتقاء بمستوى النشء والشباب.

وتأتي مثل هذه الزيارات التي يستضيفها المتحف باستمرار بمثابة رسالة تلفت أنظار العالم نحو الدور الثقافي البارز للمتحف ودوره الهام في بناء الوعي الأثري ودعم التعارف بين الشعوب ودمج الثقافات وتبادل الخبرات بين الأجيال.

جولة داخل قاعات المومياوات الملكية

وتضمنت الزيارة جولة داخل قاعات المومياوات الملكية، والعرض المركزية، والنسيج المصري، إذ أعرب الأطفال خلال الجولة عن شغفهم الشديد بالحضارة المصرية العظيمة وانبهارهم بما شاهدوه خلال الزيارة من مقتنيات أثرية فريدة، وأن تلك الزيارة ستتيح لهم الفرصة ليكونوا سفراء لبلادهم لنقل هذه الصورة الرائعة عن المتحف.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان أطفال العالم يعد أحد أهم أدوات التواصل مع أطفال العالم وخلق أجواء من التفاهم وتبادل المعلومات.