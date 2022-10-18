المتحف القومي للحضارة يستقبل مساعد سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، بيتينا كادنباخ مساعد سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي للشؤون السياسية والأمنية، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر، وكان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

ورحب الدكتور أحمد غنيم، بالزوار، وقدم لهم الهدايا التذكارية، كما قام بتعريفهم بالمتحف ودوره الثقافي والمجتمعي في رفع الوعي السياحي والأثري.

جولة بقاعات العرض المركزي

واصطحبت الدكتورة ماريان عادل أمين المتحف، الضيوف في جولة داخل قاعات المتحف، تضمنت قاعات العرض المركزي، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري، قدمت خلالها شرحا تفصيليا عن أهم المقتنيات الأثرية والفريدة المعروضة بقاعات المتحف، التي تحكي تعاقب الحقب الزمنية المختلفة للحضارة المصرية العظيمة.

كادنباخ تعرب عن سعادتها بزيارة المتحف

وأعربت كادنباخ عن سعادتها بهذه الزيارة، وإعجابها الشديد بما شاهدته من كنوز ومقتنيات أثرية فريدة، كما حرصت والوفد المرافق على التقاط الصور التذكارية في أروقة المتحف الذي وصفوه بأنه غاية في الروعة والجمال ويضاهي أعظم متاحف العالم.