إقامة معرض «توت عنخ آمون» في ختام ملتقى النيل الدولي للفنون التشكيلية بالأقصر

اختُتمت فعاليات ملتقى النيل الدولي للفنون الذي يُقام خلال الفترة من 1 حتى 6 نوفمبر الجاري بإقامة معرض «توت عنخ آمون»، للفنون التشكيلية، ضمن الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.

إبراز المقصد السياحي المصري

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذا الملتقى تأتي في إطار إيمانها بدور الفنون والقوى الناعمة في تنشيط حركة السياحة المصرية وإلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وهو ما يأتي أيضا تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للوزارة والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد شاب نابض بالحياة من خلال تنظيم أو رعاية الفعاليات والأحداث المختلفة التي تقام بمصر.

وأشارت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أنه شارك بالملتقى 30 فنانا من 6 دول من بينهم مصر، كما تم خلال معرض «توت عنخ آمون» للفنون التشكيلية عرض اللوحات الفنية المميزة التي تم رسمها خلال الملتقى لتاريخ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون

جدير بالذكر أن الوزارة نظمت أول أمس عدد من الفعاليات بمحافظة الأقصر بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون شملت تنظيم زيارة لمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، وافتتاح وزير السياحة والآثار ومحافظ الأقصر لاستراحة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مُكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، بعد الانتهاء من إعادة ترميمها، بجانب مشاركة الوزير فى المحاضرة الرئيسية للمؤتمر العلمي الذي ينظمه مركز البحوث الأمريكي في مصر.