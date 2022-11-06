 اقرأ غدا في عدد «الوطن».. المناخ في حماية «أم الدنيا»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 7 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي: حريصون على استكمال الإصلاح وتعظيم دور القطاع الخاص

الرئيس لمدير صندوق النقد: نتطلع لتعزيز التعاون و«كريستالينا» تشيد بالحفاظ على المسار الآمن الاقتصاد

«القاهرة» تتسلم رئاسة COP27 رسميا وتحمل راية مواجهة تحديات التغيرات المناخية.. والقادة الزعماء يتوافدون على «مدينة السلام»

شكري: السيسي وجوتيريش ورؤساء الدول والحكومات يحضرون اليوم الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ في مجال العمل المناخي

رئيس الوزراء: المنطقة الخضراء بشرم الشيخ هي الأكبر على مستوى مؤتمرات المناخ

- إشادة واسعة بعدد «الوطن» ومانشيت «العالم بيتكلم أخضر» بـ«6 لغات»

إعلاميون وفضائيات: عدد مبهر وتغطية متميزة للقمة

التنسيقية تناقش تحويل «العفو» إلى مؤسسة

نجاد البرعي: نشهد طفرة في الحقوق والحريات

عضو أمناء الحوار الوطني: نجاح «العفو الرئاسي» أكبر دليل على تطور حقوق الإنسان وفتح المجال أمام أصحاب الرأي

وسائل إعلام عربية وعالمية: ننتظر اتفاقا تاريخيا في القمة

«بي بي سي»: 197 دولة في شرم الشيخ الآن

ممثلو الأمم المتحدة يشكرون مصر على التنظيم وحفاوة الاستقبال

وسفير كندا بالقاهرة: متحمسون للمشاركة وسننفق 5.3 مليار دولار على المبادرات

الصفحة الثانية

شباب في «حب مصر».. عمره 5 أشهر ووالده يحلم بمستقبل «أخضر»

«جان».. أصغر داعم بـ «صورة وضحكة»

«كريم» يرحب بكم على متن «مصر للطيران صديقة البيئة»

«المناخ قضيتنا».. مبادرات شبابية للتعريف بـ «COP27»

نغم في جولة بعنوان: «ارمى البلاستيك.. شنطتك ورق»

جولة بالدراجة للترويج للمدينة الساحرة.. «محمد»: لفيت شرم الشيخ وطالع على دهب

عضو «أمناء الحوار الوطني»: مصر تشهد طفرة في ملف حقوق الإنسان والحريات

الصفحة الثالثة

من أم الدنيا العالم يتحرك لـ«إنقاذ الأرض»

ممثلو الأمم المتحدة: شكرا لمصر

أمين «اتفاقية الأمم المتحدة»: شرم الشيخ ستنقلنا من التخطيط والاتفاق إلى التنفيذ

رئيس قمة جلاسكو: ندعم مصر لتحقيق طموحنا في حماية المناخ

رئيس «الهيئة الحكومية بتغير المناخ»: التمويل والتكيف أكبر التحديات

الصفحة الرابعة

القاهرة تتسلم رئاسة COP 27 رسميا

مصر تحمل راية مواجهة تحديات التغيرات المناخية أمام العالم

«شكري»: «السيسي» و«جوتيريش» ورؤساء الدول والحكومات يحضرون اليوم الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ القرارات والاستنتاجات لاعتمادها في مجال العمل المناخي.. ومصر عازمة على مواصلة مسيرة مكافحة تغير المناخ وننتقل بجدية نحو التنفيذ.

مكافحة التغيرات المناخية

توافد قادة العالم

مشاركة أكثر فاعلية

عبرة وعظة

مهمة نبيلة

خطر يهدد البشرية

وقفة للمصارحة

رسالة إيجابية

«شباب من أجل المناخ» يرفع وثيقة السياسات العالمية إلى قمة شرم الشيخ

الصفحة الخامسة

فعاليات رسمية تحتفي بالقمة

«مدبولي»: المنطقة الخضراء بشرم الشيخ الأكبر على مستوى مؤتمرات المناخ

رئيس الوزراء يطلق العدد الأول من مجلة «آفاق المناخ»: ربع سنوية وترصد تحديات البيئة

و«الجوهري»: أحد الإصدارات العلمية للمركز

أكبر خطة تأمين لزوار القمة: إسعاف بحرى وإخلاء جوى للحالات الطارئة

«عبدالغفار»: تطعيم 18 ألفا من عمال السياحة والسائقين بلقاحات كورونا و11 ألفا و200 من مقدمي الطعام بالفنادق ضد الالتهاب الكبدى

«التنمية المحلية» تعلن دمج التغير المناخي في كل المشروعات

.. و«البورصة» تؤسس أول شركة لإصدار شهادات الكربون

الصفحة السادسة

«حياة كريمة» تشارك في إنقاذ الأرض

المبادرة الرئاسية تزرع 100 ألف شجرة مثمرة

بدء التوسع في توليد الطاقة الشمسية وتطبيق معايير المباني الخضراء ووحدات الغاز الحيوي و«سكن كريم»

.. و«التخطيط» تطلق مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا» خلال القمة

الحوار الوطني يضع قضايا البيئة على رأس الأولويات.. وينتظر توصيات قمة المناخ: مكاسبها عظيمة لمصر

«عبد القوي»: حدث عالمي نفخر بتنظيمه في شرم الشيخ.. و«الطماوي: خارطة طريق لإنقاذ البشرية

الصفحة السابعة

وسائل إعلام عربية وعالمية: العالم ينتظر اتفاقا تاريخيا في القمة

«الأمم المتحدة»: أكثر من 50 ألف شخص سجلوا في «COP27 «

لويس دوما: «حياة كريمة» طموح ومن أقرب المشروعات التنموية إلى قلبي ومفيد في المستقبل

سفير كندا بالقاهرة: مصر رائدة عالميا في معالجة تغيرات المناخ.. ومتحمسون للمشاركة بالمؤتمر

رئيس حزب الخضر الفرنسي: ما حدث في مصر من تغير والاتجاه نحو المشروعات الخضراء يدعو للتفاؤل

الصفحة الثامنة

وجوه في شرم الشيخ جاءت بحثا عن كوكب آمن.. كل شعوب العالم على باب «مدينة السلام»

أليسون: رسالتي لقادة العالم أنه لا بديل عن العدالة المناخية وخفض الانبعاثات الضارة، لأننا إذا لم نفعل ذلك لن نصل أبداً إلى الهدف العالمي بهواء نظيف، وستزداد درجة الحرارة وتهدد الكوكب.

حبيب معلوف: باعتباري مستشار وزير البيئة اللبناني، أؤكد أننا الآن تجاوزنا مرحة التكيف، ويجب أن نعمل على خروج صندوق الخسائر والأضرار البيئية إلى النور، فهو معيار نجاح مؤتمر المناخ.

تونج يونج نوه: المؤتمر فرصة للالتزام بخفض الانبعاثات الضارة، وبالرغم من أن حل المشكلة اليوم بمثابة ركوب جمل في الصحراء، فإن الفرصة لا تزال متاحة، ويجب أن نغير سلوكنا لمواجهة التغيرات المناخية.

مرين: أتيت مرتدية الزى الشائع للفتيات في أغلب المناطق بدولة تشاد، حاملة رسالة للبشرية من قلب قارة أفريقيا: «أوقفوا التغيرات المناخية.. أفريقيا تستغيث.

ميتي سيشجارد : أنا كابنة لإحـدى الـدول الكبرى، جئت لأطالب بأن تتحمل الـــدول الصناعية مسئوليتها لتعويض ومعالجة الخسائر والأضـــرار البيئية، ويجب أن يكون التحرك سريعاً، وأن يكون هناك فعل لا ّ كلام ووعود، فلا وقت لنضيعه.

جيلدا جانو: رسالتي إلى شباب العالم من أرض مصر، حيث الطبيعة الخلابة، والشعب المضياف، والكرم الطبيعة، الوقت قد حان ّ والحضارة التي تقدس لنواجه التغيرات المناخية

فال: بلدتي تغرق جراء التغيرات المناخية، ولم يعد التهديد يخص منطقة بعينها، إنما يحاصر العالم بأسره، لذا فإن رسالتي من مصر هي: «تكاتفوا لتنقذوا بلدي.. تكاتفوا لإنقاذ الكوكب».

فيني: من قلب مدينة شرم الشيخ تظاهرنا اليوم لوقف قتل الحيوانات وتحويلها لغذاء، فالحل أن نكون جميعا نباتيين، ونبتعد عن تناول اللحوم، وقتها فقط ستنتهي آثار التغيرات المناخية، ويعم السلام على العالم.

هيلفتون سكوبر: أنا من حركة الطلاب الخضر العالمية، ونتحرك خلال عملنا للضغط على الدول الكبرى المتسببة في التغيرات المناخية لكي تفي بتعهداتها، وتتحمل مسئوليتها بتمويل تكلفة التغيرات المناخية

جانيت: جئت حاملة أعلاما على رأسي، لأبعث برسالة للعالم: «نحيا في عالم واحد، وأمامنا حل واحد لإنقاذ الكوكب ووقف التغيرات المناخية».