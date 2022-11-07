وظائف القوى العاملة 2022 في محافظة الغربية.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية القوى العاملة بالغربية، عن توافر وظائف شاغرة 2022، في عدة مصانع داخل 12 مصنعا بالمراكز المختلفة بالمحافظة، في مجال الهندسة الزراعية، التمريض، والكهرباء، وعمال، ومندوبين توزيع، والخياطة، على أن يتم تحديد الراتب الشهري بعد المقابلة الشخصية، ومعرفة عدد سنوات الخبرة.

وظائف شاغرة داخل 12 مصنعا

ومن خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الوظائف المتاحة 2022 داخل محافظة الغربية، طبقا لما أعلنته مديرية القوي العاملة عبر صفحتها على «فيس بوك» عن احتياج عدد 12 مصنعا وشركة إلى بعض العاملين من الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل.

الشروط والعناوين

شركه دلتا للصباغة والتجهيز طريق بشبيش عزبة الباشا المحلة الغربية تطلب عدد:

1 مهندس كهرباء

1 فني كهرباء

5 عامل صباغة

4 عامل تجهيز

3 عامل لفه وجودة

5 عاملة أوفر

5 عامل اورليه

5 عاملة سنجر

2 عتال

2 مقص دار

الشروط مؤهل عال أو متوسط السن يبدأ من 20 سنة من الجنسين الخبرة خمس سنوات فأكثر الراتب حسب المقابلة.

مستوصف الجمعية الشرعية بالمحلة شارع صيام المحلة الغربية تطلب عدد 15 معاونة تمريض الشروط مؤهل متوسط والراتب حسب المقابلات

الشركه الدولية للخدمات البريدية 6 شارع المأذون خلف مديرية الزراعة بمدينة طنطا محافظة الغربية تطلب عدد:

6 مندوب توزيع

4 مراسل بشرط امتلاك دراجه بخاريه

2 مشرف

الشروط مؤهل عال ومتوسط السن من 25 إلى 40 سنة خبرة ثلاث سنوات الراتب 2,400 جنيه.

مصنع اليوسيفان للملابس الطبية قطور المحطة مركز قطور الغربية تطلب عدد:

6 عامل

والشروط لا يشترط مؤهل السن ابتداء من 18 عاما من الجنسين بدون خبرة الراتب حسب المقابلة.

شركه مكة للصناعات الغذائية، بشبرا اليمن زفتى طنطا الغربية تطلب عدد 1 مهندس زراعي الشروط مؤهل عال السن 25 لـ 35 سنة الخبرة عامان الراتب 2,500 + الحوافز:

شركة النيل للمنسوجات والملابس الجاهزة بقرية نهطاي مركز زفتى الغربية تطلب عدد:

30 عاملة خياطة

5 عاملة مكواة

الشروط المؤهل لا يشترط السن من 18 لـ 45 سنة راتب حسب المقابلة.

شركه زهرة في المحلة للنسيج والصباغة طريق المحلة الدائري أمام المعداوي للسيراميك من المحلة الغربية تطلب عدد:

10 عمال نسيج

5 عامل حلق الوبر

5 عامل السداد

5 عامله الخياطة

4 عامل الصباغة

الشروط مؤهل متوسط يجيد القراءة، السن من 18 عاما من الجنسين الخبرة من سنة إلى سنتين والراتب 2,500 إلى 2,600 جنيه لها توفير تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ومواصلات.

مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر شارع أبو المحاسن زفتى طنطا محافظة الغربية تطلب عدد:

20 منسقة ميدانية الشروط مؤهل عال أو متوسط والسن من 20 إلى 30 سنة والراتب 2,400 جنيه زائد الحوافز.

شركة بدر للبويات شارع سيدي محمد سمنود بالغربية، تطلب عدد:

2 سائق

الشروط لا يشترط مؤهل رخصة درجة ثانية الراتب 2600 جنيه.

إيبرو كوشنت للتوصيل المنتجات بوسائل التواصل الاجتماعي الطريق ديما بجوار شركة ترانس بزشي كفر الزيات محافظة الغربية تطلب عدد:

3 عامل

2 مندوب شحن

الشروط مؤهل عال أو متوسط والسن 34 سنة من الجنسين الراتب 3000 جنيه.

شركه الرؤى والنور للتجارة والتوزيع الأدوية بشارع التأمين الصحي بسمنود الغربية تطلب عدد:

2 سائق

1 خدمة عملاء

الشروط لا يشترط مؤهلا، الراتب حسب المقابلة

مصنع احمد فاروق عبد الغني للملابس الجاهزة شارع ديار الناحية المحلة الغربية عدد:

15 عامل أوفر

15 عامل اورليه

10 عامل أرضية

5 عامل فحص

الشروط مؤهل متوسط وبدون مؤهل السن من 20 إلى 40 سنة من الجنسين والراتب حسب المقابلة.