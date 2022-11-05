وظائف القوى العاملة 2022 محافظة القليوبية.. برواتب تبدأ من 2400 جنيه

تشهد محافظة القليوبية فتح التقدم في وظائف القوى العاملة 2022 التي توفرها مديرية القوى العاملة بالمحافظة في 4 شركات كبرى في مجالات التقنية والحاسب الآلي والملابس لعدد من الوظائف في كل شركة برواتب حسب المقابلة الشخصية وسنوات الخبرة مع توفير التأمينات الإجتماعية إجمالي 164 وظيفة في القطاع الخاص.

تستعرض «الوطن» وظائف القوى العاملة 2022 محافظة القليوبية التي أعلنت عنها المديرية خلال بيان رسمي على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

تفاصيل وظائف القوى العاملة 20202 محافظة القليوبية

اوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة، أن وظائف القوى العاملة 2022 محافظة القليوبية الجديدة كالتالي:

شركة زد تو داتا ببنها في طراد النيل عمارة 3 شقة 1 تطلب وظائف:

7 مهندسين

7 محاسبين

7 برمجة حاسب آلي

7 علوم حاسب

2 عامل خدمات

ويشترط الخبرة من سنة إلى سنتين والراتب حسب المقابلة

وشركة نبيل تكس للطباعة والتجهيز ببيجام شبرا الخيمة وتطلب:

5 عامل مخازن

2 عامل صباغة

9 عامل تعبئة وتغليف

ويشترط مؤهل متوسط والسن أكثر من 25 سنة والراتب حسب المقابلة.

وشركة مصنوعات النايلون المصرية طريق المصانع شبرا الخيمة وتطلب:

4 خياطة

15 عامل مكن

9 عامل مكوي

ويشترط مؤهل متوسط وسن حتى 25 سنة والراتب حسب المقابلة.

وشركة هلا تكس للتريكو والمنسوات والملابس الجاهزة بعزبة الوهري شبرا الخيمة القليوبية وتطلب:

15 عامل تدريب مكن

25 عاملة تعبئة

20 عاملة فرش

10 مساعدين

20 عامل سنجر واوفر واورلية

ويشترط مؤهل متوسط أو بدون والسن من 25 سنة فيما فوق والراتب 2400 جنيه.

منافذ التقدم لـ وظائف القوى العاملة 2020 محافظة القليوبية

وأوضحت وكيل الوزارة، أن وظائف القوى العاملة 2022 محافظة القليوبية تضمن رواتب مجزية وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية عقب الالتحاق بالوظيفة وتتطلب خبرة أو بدون حسب الإعلان المشار إليه على أن يتم التقدم بمكاتب المديرية في الديوان العام بمجمع المصالح بجوار ديوان عام محافظة القليوبية الفلل بنها كورنيش النيل.