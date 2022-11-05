تعيينات وزارة الكهرباء.. التخصصات المطلوبة لوظائف 2022

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها للتعيين وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 لاستكمال هيكلها التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية.

التخصصات المطلوبة للتعيين بالمحطات النووية 2022

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء نوعية الوظائف والتخصصات المطلوبة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 كالآتي:.

أولا مجموعة الوظائف الهندسية.

- الدرجة الأولى :مجموعة «ب».

- مهندس وقاية كهربية وتحكم ثان.

يفضل من له خبرة عملية متعلقة بالمجال الكهروتقني وأجهزة القياس والتحكم في محطات الكهرباء وفقًا لطبيعة الوظيفة.

الحصول على بكالوريوس هندسة أو علوم

- الدرجة الأولى

مهندس قواطع آلية ثالث ويفضل من له خبرة عملية متعلقة بالمجال الكهروتقني في محطات الكهرباء وفقا لطبيعة الوظيفة.

-مهندس تشغيل أجهزة القياس والتحكم ثان.

- مهندس تشغيل معدات كهربائية ثان.

- مهندس برمجيات شؤون فنية ثالث.

- مهندس أجهزة ثالث.

- مدير إدارة التشغيل للمعدات الكهربائية بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء أوما يعادله.

- بكالوريوس هندسة ويفضل من له خبرة عملية في محطات الكهرباء وفقا لطبيعة الوظيفة.

- تخصص «كهرباء»، أو ما يعادله ويفضل من له خبرة في التخطيط ومتابعة التشغيل والصيانة في محطات الكهرباء وفقا لطبيعة الوظيفة.

- مهندس أنظمة الاتصالات التشغيلية بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء أوما يعادله.

- مدير إدارة الموثوقية والأمان النووي: بكالوريوس هندسة تخصص (نووية أو كهرباء أو ميكانيكا أو ما يعادله).

- بكالوريوس علوم تخصص كيمياء أو فيزياء.

-مهندس تخطيط هندسة كهربية ثان.

مجموعة (ب)

- بكالوريوس هندسة تخصص علوم.

- مدير إدارة أجهزة القياس والتحكم الحاسب أو أجهزة قياس وتحكم أو اتصالات أو ما يعادله.

- مهندس وقاية كهربية وتحكم للمساعدات ثالث.

- مدير إدارة حماية البيئة بكالوريوس هندسة نووية أو بكالوريوس علوم تخصص كيمياء.

- بكالوريوس هندسة مهندس تخطيط لأجهزة القياس والتحكم ثان.

مجموعة ج

- مهندس قواطع كهربائية ثالث.

- مهندس أجهزة القياس والتحكم للوحدة العليا للمفاعل ثالث.

- مهندس معايرة أنظمة الإشعاعات المؤمنة ثالث.

- مدير إدارة منهجيات التدريب.

مجموعة ج

- مدير إدارة الصيانة والاصلاح لأنظمة التهوية والتكييف تخصص (نووية أوكهرباء) أو بكالوريوس علوم تخصص (رياضيات أو فيزياء) أو ما يعادله.

- مهندس تشغيل المفاعل ثان.

- رئيس وردية تشغيل المفاعل.

مجموعة د

- مدير إدارة بدء التشغيل لأنظمة التهوية والتكييف ويفضل من له خبرة بأعمال التشغيل والصيانة في محطات الكهرباء وفقا لطبيعة الوظيفة ويفضل من له خبرة عملية بأعمال الجودة والفحص والتفتيش ويفضل - بكالوريوس علوم تخصص كيمياء أو فيزياء.

- مدير إدارة السلامة من الإشعاع أو بكالوريوس هندسة تخصص (نووية) أو ما يعادله بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا أو كهرباء.

- مدير إدارة التشغيل لأنظمة التهوية والتكييف.

- مهندس صيانة معدات حماية البيئة ثالث - بكالوريوس هندسة تخصص (نووية أو كهرباء) أو ما يعادله - تخصص میکانیکا أو كهرباء أو ما يعادله.

- مدير إدارة التشغيل لأنظمة التهوية والتكييف.

- مدير إدارة التشغيل لأنظمة المساعدة تخصص «لوریه أو كهرباء»، أو ما يعادله، بكالوريوس هندسة - بأعمال الجودة والفحص والتفتيش ويفضل الحصول على شهادة

- مهندس جودة مهندس مراقبة الجودة ثان تخصص نووية أو ميكانيكا.

- مهندس تشغيل لأجهزة القياس والتحكم ثالث ويفضل من له خبرة عملية تخصص (لووية) أو ما يعادله.

شروط وظائف الدرجة الأولى

يشترط لجميع وظائف الدرجة الأولى السابقة ما يلي «قيد بالنقابة - خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات المتعلقة بعمل الوظيفة- قضاء مدة بينية لا تقل عن (4 ) سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان التقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة لغة الإنجليزية والحاسب الآلي - اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة - قدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها - يفضل من له خبرة بأعمال التشغيل والصيانة في محطات الكهرباء وفقا لطبيعة الوظيفة

- مدير إدارة الصيانة لأنظمة المساعدة - بكالوريوس هندسة -تخصص ( كهرباء أو حاسبات أو أو كهرباء) او ما يعادله أو الحصول على شهادة مراجع داخلی أنظمة التحكم الآلى عن بعد ثالث والتحكم في محطات الكهرباء وفقا الطبيعة الوظيفة.

مجموعة (د)

- مدرب الصيانة والإصلاح ثان.

- مهندسة بدء تشغيل المفاعل ثان.

- مهندس الموثوقية والأمان النووي ثان.

- مشغل أنظمة مبنى المفاعل ثان.

ثالثا: مجموعات وظائف العلوم

- الدرجة الأولى: بكالوريوس هندسة نووية أو كهرباء أو مدير إدارة التدريب العام.

-مجموعة (و)

- مهندس الموثوقية والأمان النووي ثالث.

- مفتش أمان التشغيل ثالث - بكالوريوس هندسة تخصص (نووية أو مدرب الصيانة والاصلاح ثالث كهرباء أو ميكانيكا).

- مهندس تشغيل للمفاعل ثالث أو ما يعادله.

- طرب تشغيل ثالث يفضل من له خبرة عملية في محطات الكورية وفقا لطبيعة الوظيفة.

مجموعة هـ

- مدير إدارة تدريب أطقم الصيانة والاصلاح - بكالوريوس هندسة -تخصص نووية أو كهرباء أو ميكانيكا - مشغل المفاعل أول - أو ما يعادله

- مهندس دعم فني للمفاعلات أول.

مجموعة (د)

- موجه تدريب ثان (نووية أو كهرباء) أو ما يعادله بأعمال والصيانة في محطات ويفضل من له خبرة بأعمال التشغيل والصيانة في محطات الكهرباء لوفقا لطبيعة الوظيفة.

- مجموعة (أ)

- مدير إدارة خدمات إزالة التلوث الإشعاعي بكالوريوس علوم تخصص (كيمياء أو فيزياء ).

شروط وظائف الدرجة الأولى

ويشترط لجميع وظائف الدرجة الأولى بمجموعة وظائف العلوم السابقة ما يلي القيد بالنقابة، وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، واجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، وقدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

- الدرجة الثانية: يفضل من له خبرة عملية في محطات الكورية، وفقا لطبيعة الوظيفة.

- مجموعة (هـ) مدير إدارة التراخيص.

- مجموعة (و) الجادة استخدام التطبيقات والبرامج المتنوعة كيرامج بريما.

- مهندس صيانة وإصلاح أعمال مدنية ثان بكالوريوس هندسة تخصص (مدني)

- مجموعة (ز) بكالوريوس هندسة.

مهندس تخطيط لأجهزة القياس والتحكم ثالث تخصص (حاسبات أوحاسبات ومعلومات) أو ما يعادله.

- مجموعة ح

- مهندس تخطيط ومتابعة ثالث.

- مهندس بدء التشغيل لأنظمة التهوية والتكييف ثالث.

- مفتش الحماية من الحرائق ثالث

- مشغل وحدات التهوية ثالث

- مهندسة صيانة وإصلاح آلات الرفع ثالث

يفضل من لديه خبرة في إدارة المشروعات

- مجموعة (و)

-مهندس برامج الصيانة والإصلاح للمفاعل أول بكالوريوس هندسة - يفضل من له خبرة عملية في محطات تخصص (نووية أو ميكانيكا أو كهرباء أو أو ما يعادله الكهرباء وفقا لطبيعة الوظيفة.

- مجموعة (أ)

بكالوريوس علوم تخصص (رياضيات أو فيزياء) أو ما يعادله

- موجه تدریب ثان - بكالوريوس هندسة - تخصص (حاسبات او اتصالات أو الكترونيات).

- مهندس أمن سيبراني ثان او ما يعادله

- مجموعة (ز) بكالوريوس هندسة أو ما يعادله- مهندس تجهيزات الطواريء ثان

ويشترط لجميع وظائف الدرجة الأولى الهندسية السابقة ما يلي: القيد بالنقابة

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بعمل الوظيفة

قضاء مدة بينية لا تقل عن 4 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة العادلة للدرجة الوظيفية الأعلى إذا كان التقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.اجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارت القرية لشغل الوظيفة - قدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

شروط وظائف الدرجة الثانية

يشترط لجميع وظائف الدرجة الثانية بمجموعة وظائف العلوم

القيد بالنقابة.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المجالات المتعلقة بعمل الوظيفة

قضاء مدة بينبة لا تقل عن 6 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من الا للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة

إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة

- الدرجة الثالثة: مهندسة جودة كهربائية ثالث تخصص ميكانيكا أو كهرباء أو ما يعادلهCQE Certification ويشترط لجميع وظائف الدرجة الثانية الهندسية السابقة ما يلي العمل بالنقابة خبرة عن 5 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بعمل المخيفة.

- مهندس تجهيزات الطوارئ ثان القيد بالنقابة.

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الهندسية المتعلقة بعمل الوظيفة - قضاء مدة بينية لا تقل عن 4 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة العادلة لدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان التقدم ممر لة بأحد الكادرات الخاصة -

إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب.

قدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

ويشترط لجميع وظائف الدرجة الثانية الهندسية السابقة ما يلي: - القيد بالنقابة.

خبرة لاتقل عن 6 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بعمل الوظيفة.

قضاء مدة بينية لاتقل عن 6 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدني إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة باحد الكادرات الخاصة -

إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي - اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

الشروط المطلوبة للوظائف

ويشترط في المتقدمين لجميع الوظائف المعلن عنها من الدرجات الوظيفية الأولى - الثانية - الثالثة الشروط الآتية:

- ألا يزيد السن في تاريخ نشر الإعلان على: - وظائف الدرجة الأولى 35 سنة.

- وظائف الدرجة الثانية 30 سنة.

- وظائف الدرجة الثالثة ٢٥ سنة.

- تقدير آخر عام وكذا التقدير التراكمي جيد، على الأقل.

قبول العمل بمواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أو غيرهما.

اجتياز الاختبارات طبقا للقواعد المقررة للمستوفين لشروط الشغل التقدم لوظيفتين بحي أقصى عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة www.nppa.gov.eg) بعد إتمام الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع.

موعد التقديم لوظائف الكهرباء 2022

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن تقديم الطلبات للوظائف يبدأ من 26 من نوفمبر الجاري 2022 حتى 2 من ديسمبر المقبل 2022 وللمتقدمين لوظائف الدرجة الأولى من 3 ديسمبر المقبل حتى 9 من نفس الشهر والتقديم لوظائف الدرجة الثالثة من 19 نوفمبر الجاري حتى 25 من نفس الشهر والتقديم للمتخلفين من كل الدرجات من 10 ديسمبر حتى 18 من نفس الشهر.