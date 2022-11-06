محو أمية 60 شخصا في حي العجمي بالإسكندرية

نظمت مدرسة جعفر ابن أبي طالب، بمجمع مدارس البيطاش بحي العمي في محافظة الإسكندرية امتحانات محو الأمية لعدد 60 طالبا مشاركا طوال العام في الدراسة لمحو الأمية.

ووفقا لبيان إدارة محو الأمية بحي العجمي حضر الامتحانات كل من الدكتورة دينا فرج مدير إدارة محو الأمية بالحي ومحمد الزواوي، مدير إدارة العجمي لتعليم الكبار، وإيناس فتحي، مدير وحدة حماية الطفولة بالحي وموظفي إدارة العجمي لتعليم الكبار وملاحظين الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسكندرية.

ندوة عن التربية الإيجابية بمدارس غرب الإسكندرية

وألقت إيناس فتحي ندوة عن التربية الإيجابية وذلك تنفيذا لمبادرة عام دراسي بدون تسرب وبدون عنف كما تم مناقشة الحضور عن القضية السكانية والحد من التسرب من التعليم.

التنسيق لامتحانات محو أمية 60 طالبا

يأتي ذلك بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية العليا بمحافظة الإسكندرية، وبرئاسة المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية بالمحافظة وبالتنسيق بين الدكتورة رحاب فريد مدير إدارة شئون الطلاب بالمحافظة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإسكندرية وتحت رعاية السيد موسى، رئيس حي العجمى رئيس اللجنة الإشرافية لمحو الأمية وحامد متولي سكرتير عام الحي ورئيس لجنة حصر الأميين بالحي.