مجلة أمريكية: مناقشة تمويل الدول المتضررة من التغير المناخي خلال COP27

شهدت مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، بدء محادثات قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ بالتوصل لاتفاق انفرادي لمناقشة تمويل ودعم الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية الشديدة والمتزايدة، بحسب ما ذكرت مجلة «فورتشن» الأمريكية.

اتفاق على هامش COP27 بشأن مناقشة دعم الدول المتضررة من التغييرات المناخية

وقالت المجلة إن الاتفاق الذي أوردته وكالة بلومبرج، سيسمح للدبلوماسيين والقادة بمناقشة هذه القضية رسميًا لأول مرة خلال المؤتمر الذي يستمر لمدة أسبوعين في مدينة شرم الشيخ الساحلية.

وبحسب فورتشن، كان الاتفاق مطروحًا على طاولة المحادثات منذ بدء اجتماعات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ بشأن التغير المناخي، في أوائل التسعينيات.

واعتبر ديفيد واسكو، مدير مبادرة المناخ الدولية في معهد الموارد العالمية أن هذا التحرك يعتبر خطوة تاريخية نحو ضمان توفير احتياجات البلدان النامية المعرضة للخطر لمعالجة التأثيرات المناخية الشديدة التي تواجهها ومساعدتها علي التكيف معها.

الكوارث المناخية الأخيرة دفعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل جاد تجاه قضية المناخ

وأوضحت المجلة أن الكوارث المناخية الأخيرة، مثل الفيضانات التي ضربت باكستان، قد أعطت دفعة جديدة للمجتمع الدولي لمناقشة ملف تعويض الدول المتضررة من التغير المناخي، كذلك يأتي هذا بعد عام من موجات الحر القياسية والجفاف والفيضانات والتي وقعت في دولة نامية تعاني بالفعل من بعض الآثار الأكثر خطورة، وفقا لفورتشن.

وذكرت فورتشن أن الاتفاق على وضع هذه القضية ضمن بنود جدول أعمال مناقشات قمة المناخ هذا العام يعد نجاحًا دبلوماسيًا، إلا أنه يتعين على الدول الآن تحديد أفضل السبل لقياس الخسائر والأضرار ومقدار التعويضات المادية التي ستطرحها الدول المتقدمة على الطاولة.

وأضافت المجلة أن في عام 2009 تم طرح خطة لتوفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل الدول النامية المتضررة من التغييرات المناخية ومساعدتها على التكيف معها، لكن لم يتم الالتزام بها لاحقا.